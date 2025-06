Plus de 80 kilos de cocaïne rejetés sur le rivage à El Harhoura et El Jadida pendant l’Aïd al-Adha

Durant le week-end dernier, coïncidant avec la fête de l’Aïd al-Adha, une importante quantité de cocaïne a été rejetée par les vagues sur les plages d’El Harhoura et d’El Jadida.

C’est ce qu’indique le quotidien Al Akhbar, dans son édition de ce mercredi 11 juin, précisant que ces incidents, survenus sur les plages Casino à El Harhoura (Préfecture de Skhirat-Témara) et de Zahihif (Commune de Houzia, Province d’El Jadida), ont mobilisé l’ensemble des services de sécurité, des représentants des autorités territoriales et ceux issus des instances judiciaires de ces deux Préfectures.

«De grandes quantités de cocaïne rejetées sur le rivage ont été saisies et transférées aux services des douanes, en attendant que des échantillons soient analysés par le laboratoire national relevant de la Gendarmerie Royale à Rabat, afin d’en déterminer l’origine et la destination», écrit-on.

Sur la plage Casino, des estivants ont découvert tôt, vendredi dernier, au matin, des plaques de cocaïne soigneusement emballées, qui s’étaient échouées sur le rivage.

Les éléments de la Gendarmerie Royale du poste territorial d’El Harhoura se sont immédiatement rendus sur les lieux, accompagnés d’une équipe technique de la brigade de Témara, pour saisir environ 30 kilogrammes de cocaïne, qui ont été transférés aux services des Douanes, à Rabat.

Le Parquet du tribunal de première instance de Témara a ordonné l’ouverture d’une enquête par la brigade judiciaire de la Gendarmerie Royale de Témara, a-t-on aussi écrit.

En parallèle, la plage de Zahihif, près du complexe touristique Mazagan, a connu une importante mobilisation sécuritaire au soir de l’Aïd, après la découverte d’un sac suspect échoué sur le sable.

Après inspection, il s’est avéré que le sac, rejeté par les vagues, contenait une grande quantité de drogue.

«Des sources locales ont confirmé que la quantité saisie avoisinait les 50 kilogrammes», écrit-on encore.

Les promeneurs ayant trouvé le sac ont aussitôt alerté les autorités locales et la Gendarmerie Royale, dont de hauts responsables se sont rendus immédiatement sur place pour procéder à la saisie et au transfert du sac, en vue d’analyses et d’enquêtes sous la supervision du parquet compétent.

Selon Al Akhbar, les enquêtes visent actuellement à déterminer les causes de ces faits, et soupçonnent fortement que cette cargaison soit en lien avec celle retrouvée à El Harhoura.

L’une des hypothèses avancées est que des unités de surveillance maritime ont intercepté une tentative de trafic de drogue en plein océan, ce qui a obligeant les trafiquants à se débarrasser de leur cargaison, en la jetant à l’eau, avant qu’ils ne soient arrêtés par la Gendarmerie maritime, et les unités chargées de la surveillance côtière.