Opération Marhaba 2025: le billet fermé généralisé à tous les ports marocains et espagnols

À l’instar des autres ports marocains et espagnols mobilisés pour l’opération Marhaba 2025, l’Autorité portuaire de Tanger Med impose, du 1er au 31 août 2025, l’utilisation du billet à date et heure fixes, communément appelé «billet fermé», comme condition obligatoire pour accéder au port.

Ce dispositif, mis en place depuis cinq ans à Tanger Ville, Tarifa, Nador et Sebta, a été étendu cette année à Tanger Med et Algésiras. Il vise à mieux réguler le flux des voyageurs, en tenant compte des capacités réelles de la flotte maritime, et à garantir une traversée plus fluide dans les deux sens.

Confirmation préalable du voyage

Les autorités portuaires rappellent à tous les voyageurs, en particulier aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, qu’ils doivent impérativement confirmer l’horaire de leur traversée avant de se présenter au port.

Cette confirmation peut se faire dans les aires de repos de Tanger Med (à l’entrée de l’autoroute de Tanger) et de Ksar Sghir, ou encore via les sites web, applications et numéros de service client des compagnies maritimes.

Éviter les périodes de forte affluence

Les autorités portuaires recommandent également de programmer les voyages en dehors des pics de fréquentation, notamment les samedis, dimanches et la dernière semaine du mois d’août, périodes où le trafic est le plus intense.

Des mesures renforcées pour fluidifier le passage

Pour accompagner cette organisation, l’Autorité portuaire, en coordination avec les différents intervenants, a renforcé les mesures opérationnelles visant à fluidifier la circulation et réduire les délais de traitement aux frontières et aux douanes.

La mobilisation permanente des équipes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), de l’Administration des douanes et des autorités locales contribue à assurer un passage rapide et sécurisé.

Tanger Med, un hub stratégique de l’opération Marhaba

Grâce à cette gestion rigoureuse, le port Tanger Med confirme son rôle central dans le dispositif de transit des voyageurs, offrant un cadre organisé et sûr qui accompagne la croissance constante de l’opération Marhaba, année après année.