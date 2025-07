Marhaba 2025: l’Espagne loue la coordination sans faille avec Rabat

«Rien ne serait possible sans la collaboration étroite et la parfaite coordination avec notre voisin et partenaire, le Maroc, avec qui nous maintenons un contact permanent pendant les préparatifs et tout au long de l’opération», a déclaré le ministre espagnol lors de sa visite à Tarifa, ville côtière du sud de l’Espagne, où il supervisait le déroulement de l’opération.

Grande-Marlaska a insisté sur l’importance de la préparation en amont et de la coordination étroite avec le Maroc, annonçant un «nouveau record historique» en matière de déplacements, selon un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur.

Lire aussi : Sur instructions du Roi, la Fondation Mohammed V pour la solidarité lance l’opération «Marhaba 2025»

D’après ce ministère, le premier mois de l’opération a connu une progression notable, avec une hausse de 5,6% du nombre de passagers et de 6,9% des véhicules embarqués depuis les ports espagnols, par rapport à la campagne de 2024. Ces chiffres confirment la tendance haussière observée au cours des dernières années.

À cette occasion, le ministre espagnol Fernando Grande-Marlaska a tenu une réunion avec Driss Soussi, consul général du Maroc à Algésiras, ainsi qu’avec le représentant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui accompagne chaque année les ressortissants marocains lors de leur traversée du détroit de Gibraltar.

Sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé, le 10 juin dernier, l’opération «Marhaba» dédiée à l’accueil des Marocains résidant à l’étranger. Le dispositif global d’accueil a été activé simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie.