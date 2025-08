Opération Marhaba 2025: plus de 2,78 millions de MRE accueillis jusqu’au 4 août

Au total, 2.789.197 Marocains résidant à l’étranger ont franchi les différents points d’entrée du Royaume depuis le 10 juin, enregistrant une augmentation de 10,37 % par rapport à la même période en 2024, a indiqué Omar Moussa Abdellah, responsable des projets et superviseur de l’opération Marhaba, sur les ondes de la Radio Tanger Med.

838.360 véhicules sont entrés sur le territoire, soit une progression de 3,74 %. Le port de Tanger Med reste la principale porte d’entrée, avec 555.753 passagers et 175.808 véhicules, représentant 35,87 % des arrivées par voie maritime, tandis que l’aéroport Mohammed V de Casablanca se positionne en tête des accès aériens, avec 320.395 arrivées.

Concernant l’accompagnement, la Fondation Mohammed V a fourni 45.465 services sociaux, médicaux et administratifs, dont 2.858 soins de santé, ainsi que le transport urgent d’une cinquantaine de cas vers des hôpitaux. Plus de 800 voyageurs ont également bénéficié d’une assistance en cas de panne ou de difficultés.

Lire aussi : Opération Marhaba 2025: Tanger Med se mobilise pour un passage fluide et sécurisé

Pour la phase retour, les équipes restent mobilisées afin d’assurer fluidité et sécurité, en coordination avec les autorités portuaires et douanières. Au port de Tanger Med, des mesures spécifiques ont été prises, dont l’obligation pour les voyageurs de réserver un billet à date et heure fixes entre le 1er et le 31 août. Cette disposition vise à réguler les flux et à éviter la congestion, notamment durant les pics de trafic (week-ends et dernière semaine d’août).

Les autorités invitent les MRE à confirmer leurs horaires via les aires de repos, les sites et applications des compagnies maritimes, et à privilégier des créneaux hors affluence.