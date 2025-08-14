Évasion de Tony Amra: deux suspects extradés du Maroc mis en examen en France

Le fugitif Mohamed Amra lors de son arrestation en Roumanie.

Mohamed Amra, surnommé «La Mouche», s’était évadé le 14 mai 2024 lors d’un guet-apens au cours duquel deux agents pénitentiaires avaient été abattus et trois autres grièvement blessés à un péage d’autoroute. La scène, filmée, avait choqué la France et au-delà.

Visés par des mandats d’arrêt, Alan Gomes, 28 ans, et Albinou Da Sylva, 38 ans, avaient été interpellés le 23 février au Maroc, au lendemain de l’arrestation en Roumanie de Mohamed Amra, après neuf mois de cavale.

«Les deux complices présumés de M. Amra (…) viennent d’être extradés vers la France», avait écrit mercredi sur X le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, peu après que Paris Match et Le Parisien ont révélé l’information.

Albinou Da Sylva a été mis en examen mercredi soir pour de nombreux chefs, dont association de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, ainsi qu’évasion, a appris l’AFP auprès de ses avocats, Mes Nabil El Ouchikli et Ouadie Elhamamouchi. Il a été écroué dans l’attente de son passage lundi devant le juge des libertés et de la détention (JLD), selon ses conseils.

«Il nie avoir participé au convoi meurtrier et garde ses déclarations pour la suite de l’instruction», ont précisé Mes El Ouchikli et Elhamamouchi.

Une affaire tentaculaire

Alan Gomes, qui faisait l’objet comme M. Da Sylva d’une notice rouge d’Interpol, a également été mis en examen pour association de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, ainsi que pour évasion, selon une source proche du dossier. Il a été écroué dans la nuit de mercredi à jeudi, en attendant lui aussi de comparaître lundi devant le JLD.

Contacté par l’AFP, son avocat, Karim Morand-Lahouazi, n’a pas donné suite.

Alan Gomes est considéré par les enquêteurs comme un membre du commando ayant attaqué, en mai 2024 au péage d’Incarville (nord-ouest de la France), le fourgon pénitentiaire transportant Mohamed Amra.

Après l’évasion meurtrière, les deux hommes avaient fui au Maroc. Tous deux sont originaires d’Évreux, ville du nord-ouest de la France considérée comme la base de Mohamed Amra.

Au moins 41 autres personnes sont inculpées dans cette affaire tentaculaire, dont 30 placées en détention provisoire. L’enquête a mobilisé des moyens exceptionnels pour retrouver les suspects, dont certains étaient en fuite à l’étranger.

Selon les enquêteurs, Alan Gomes est impliqué dans de multiples activités criminelles et considéré comme «un membre à part entière de la BMF» — la «Black Manjak Family» —, une organisation criminelle normande spécialisée dans le trafic de stupéfiants.

Il aurait entretenu des liens avec le rappeur français Koba LaD et l’aurait accompagné lors de nombreux déplacements. L’artiste a été inculpé en mars pour une possible contribution au financement de la cavale de Mohamed Amra.

Alan Gomes était le gérant d’un bar à chicha, assisté par Albinou Da Sylva. Selon les enquêteurs, cet établissement servait de lieu de rassemblement aux membres de la «Black Manjak Family».

Au domicile d’Albinou Da Sylva, «très défavorablement connu des services de police» avant même l’évasion d’Amra, ont été saisis deux pistolets automatiques, du matériel de téléphonie et 855 euros en espèces. Dans les différents points de chute d’Alan Gomes, à Évreux, les enquêteurs ont découvert 1.250 euros en numéraire, plusieurs terminaux mobiles, des munitions et un chargeur de pistolet automatique.

Initialement détenu à Condé-sur-Sarthe (nord-ouest) après son extradition en France, Mohamed Amra a été transféré le 24 juillet à la prison de Vendin-le-Vieil (nord), dont le quartier de haute sécurité accueille les narcotrafiquants parmi les plus «dangereux» du pays.