Rissani: un inspecteur de police utilise son arme de service pour neutraliser un individu armé

Un inspecteur de police de Rissani a été contraint, vendredi 22 août, à faire usage de son arme de service pour neutraliser un multirécidiviste de 28 ans en état de forte agitation qui menaçait des citoyens et des éléments de la police avec son arme blanche.

Les services de police de Rissani ont reçu un appel d’urgence d’une femme signalant avoir été victime de violences et de séquestration de la part de son mari. Selon une source sécuritaire, une patrouille est intervenue pour arrêter le suspect, qui a opposé une résistance farouche avec une arme blanche. Le policier a d’abord tiré des coups de semonce avant de le blesser aux membres inférieurs.

Selon la même source, cette intervention a permis de neutraliser le danger avant que le suspect ne puisse s’enfuir. L’opération a également révélé que cet individu était recherché au niveau national pour son implication présumée dans le trafic de drogue et la vente illégale de boissons alcoolisées.

La perquisition de la maison du suspect, dans la zone rurale de «Ksar El-Batrouni», a permis de saisir 160 litres de liquides fermentés servant à la fabrication d’alcool, ainsi que du matériel et des bonbonnes de gaz utilisés pour sa préparation.

Le prévenu a été interpellé samedi matin et placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, précise-t-on de même source.