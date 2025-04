Arrestation de deux individus qui s’étaient affichés brandissant des armes blanches sur les réseaux sociaux

Les éléments de la police relevant de la préfecture de sûreté de Casablanca, en coordination avec la police judiciaire de Bejaâd, ont procédé, dans les premières heures de la matinée du mercredi 16 avril, à l’arrestation de deux individus âgés de 18 et 21 ans, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire liée à la possession d’armes blanches, ainsi qu’à la production et à la diffusion de contenus numériques susceptibles de menacer la sécurité des personnes et des biens.

Les services de la Sûreté nationale ont réagi ainsi avec célérité aux images publiées sur des réseaux sociaux, montrant les deux suspects posant avec des armes blanches devant un commissariat de police situé dans le quartier Ennassim, à Casablanca.

Les enquêtes et investigations menées à la lumière de ces photos ont permis d’identifier les deux personnes et de les interpeller dans la périphérie de la ville de Bejaâd.

Les deux suspects arrêtés ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par la police judiciaire de Casablanca sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les circonstances, les tenants et aboutissants de cette affaire, et d’identifier et interpeller l’ensemble des personnes impliquées ou ayant contribué à la commission de ces actes criminels.