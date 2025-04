Sidi Kacem: mise en échec d’une tentative de trafic international de plus de 25 tonnes de chira

Cette opération sécuritaire a permis d’intercepter un camion remorque de transport de marchandises sur la route nationale reliant Sidi Kacem et Fès, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), précisant que la fouille du véhicule a permis la découverte de 628 ballots destinés au trafic international par voie maritime et dont le poids total atteint 25 tonnes et 45 kilogrammes.

Le chauffeur du camion et son assistant, âgés respectivement de 36 et 39 ans, ont été interpellés, relève la même source qui ajoute que les deux individus ont des antécédents judiciaires.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire confiée à la Brigade nationale de police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints menés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue, conclut le communiqué.