Mise en échec d’une tentative de trafic international de drogue, 17,7 tonnes de chira saisies

Une opération d’envergure menée par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, sur la base de données précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis, dans les premières heures de ce mardi 15 avril, de déjouer une tentative de trafic d’une importante cargaison de drogue.

L’opération s’est déroulée sur les côtes de la zone de Sidi Ishaq, située sur le littoral atlantique, entre Safi et Essaouira. Elle s’est soldée par l’interception d’un camion chargé de 17 tonnes et 740 kilogrammes de résine de cannabis, une cargaison qui étais prête à être acheminé par voie maritime via deux embarcations pneumatiques, également saisies.

Les fouilles menées sur les lieux ont permis la confiscation d’équipements de navigation maritime et de moteurs marins de grande puissance destinés être utilisés dans cette opération de trafic international de drogue.

Les recherches et enquêtes de terrain se poursuivent sous la supervision du parquet général compétent, afin d’identifier et d’appréhender les individus impliqués dans cette activité criminelle, ainsi que d’établir toutes les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette affaire.