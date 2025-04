Khémisset: la gendarmerie royale neutralise un gang criminel et libère ses otages

Les éléments de la gendarmerie royale de Khémisset ont réussi, dimanche, dans le cadre d’une opération spéciale, à libérer des personnes qui étaient prises en otage par une dangereuse bande criminelle dans la localité d’Oulmès, dans la province de Khémisset.

En effet, «après une descente effectuée, dans une habitation de la localité d’Oulmès, en coordination avec les gendarmes des brigades de Tiddas, Oulmès et Maâziz, sous la supervision du commandant régional de la gendarmerie royale de Khémisset, il a été procédé à la libération des otages et l’arrestation du chef de la bande, alias «Ouajh Diba» («Gueule de louve») et trois autre membre de ce gang, dont une femme connue dans la région pour son agressivité et sa consommation excessive de drogue», relaie le quotidien Assabah de ce mardi 8 avril.

Lors de cette opération accomplie avec l’utilisation d’un drone et de chiens dressés, précisent les sources du quotidien, «les membres de cette bande criminelle, qui ont opposé une farouche résistance aux éléments de la gendarmerie royale, ont pris les otages comme boucliers humains, en attaquant en même temps les forces de l’intervention mobile, relevant la gendarmerie royale, avec des bonbonnes de gaz, des pierres et des armes blanches».

Dans un premier temps, explique le quotidien, «un seul membre de la bande a été arrêté, alors que la femme et un autre complice ont réussi à prendre la fuite avant d’être interpellés par les forces de l’intervention mobile relevant de la gendarmerie royale».

À ce moment précis, le chef de la bande a pris les personnes enlevées et séquestrées en otage, menaçant de les tuer, au cas où l’intervention se poursuivrait pour l’arrêter.

Pour persuader les gendarmes qu’il allait passer aux actes, il a asséné de violents coups à l’une des victimes, la laissant baignant dans une mare de sang, ont indiqué des sources du quotidien.

Devant cette situation, ajoutent ces sources, les gendarmes ont entamé des négociations avec le chef de la bande pour gagner du temps avant d’être surpris par d’autres éléments de l’intervention mobile qui l’ont neutralisé sur le champ et évacué la victime grièvement blessée à l’hôpital.

Les membres de cette dangereuse bande criminelle exploitaient une zone montagneuse difficile d’accès, et procédaient à des vols armés de couteaux, semant la terreur dans la région.

Plusieurs plaintes, indique Assabah, ont été déposées à l’encontre de ces malfaiteurs auprès des brigades de la gendarmerie royale de Tiddas, Oulmès et Maâziz.