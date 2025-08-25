Société

Trafic de drogue: des petits porteurs pour contourner les contrôles à Bab Sebta

Les éléments de douane et de police ont saisi, le 26 juin 2025, 172 kilogrammes de résine de cannabis, à Bab Sebta.

Revue de presseLe poste-frontière de Bab Sebta a connu un été marqué par une série record de saisies de drogue. En multipliant les interceptions, les douaniers et les forces de sécurité marocaines ont mis en échec plusieurs tentatives de passage de résine de cannabis, révélant l’implication de réseaux structurés qui utilisent de simples «porteurs» pour acheminer la marchandise. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 25/08/2025 à 18h49

Les services de douane et de sécurité ont porté un coup dur aux réseaux de trafic de drogue cet été au poste-frontière de Bab Sebta. Les enquêtes et auditions menées auprès de plusieurs personnes arrêtées ont permis de confirmer que la plupart des opérations de trafic ne sont pas des initiatives isolées, mais relèvent de véritables réseaux organisés, relève le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 26 août.

Ces derniers adoptent une stratégie particulière consistant à répartir les quantités de drogue en petites charges confiées à différents individus, afin de réduire les pertes en cas d’interception et de contourner les dispositifs de contrôle.

Selon des sources proches du dossier, citées par le quotidien, la plupart des personnes arrêtées en possession de stupéfiants ne sont en réalité que des «porteurs». Leur rôle consiste uniquement à franchir le point de contrôle avec la marchandise, avant de la remettre aux commanditaires de l’autre côté de la frontière, où des dépôts clandestins servent à regrouper les cargaisons.

L’opération la plus marquante de cet été a eu lieu récemment, lorsque les douaniers marocains ont intercepté 127,4 kilogrammes de résine de cannabis, soigneusement dissimulés dans la remorque d’un véhicule immatriculé en Espagne. La marchandise, conditionnée sous forme de plaques, a été découverte après une fouille minutieuse qui avait été déclenchée par le comportement suspect du conducteur, a-t-on pu lire.

Ce dernier, un Marocain résidant en Espagne âgé de 43 ans, a été remis à la police judiciaire de Tétouan pour approfondir l’enquête. Les premiers éléments laissent penser qu’il agissait pour le compte d’un réseau, la quantité saisie dépassant largement le cadre d’une opération individuelle.

Cette saisie spectaculaire n’a pas été la seule. Quelques heures plus tard, trois individus ont été arrêtés au même poste-frontière avec 87 kilogrammes de drogue. Dans une autre affaire, un ressortissant néerlandais de 61 ans a été interpellé alors qu’il tentait de dissimuler 5,4 kilogrammes de cannabis dans le tableau de bord de sa voiture.

La présence de femmes dans ce trafic a également marqué les opérations de l’été. Deux Marocaines âgées de 24 ans, dont l’une résidant à l’étranger, ont été arrêtées en possession de 81,8 kilogrammes de résine, dissimulés dans un double-fond aménagé dans le plancher de leur véhicule. Une autre femme originaire de Ceuta a connu le même sort alors qu’elle tentait de faire passer une importante quantité de drogue.

Les autorités soulignent que ces succès sont le fruit d’une coopération étroite entre les services de douane et les forces de sécurité. Les saisies record de l’été 2025 témoignent à la fois de l’ampleur du trafic de drogue dans la région et de la vigilance accrue des équipes sur le terrain.

Malgré ces coups de filet, les réseaux de trafic ne cessent de renouveler leurs méthodes, exploitant des profils variés (hommes, femmes, jeunes) pour tenter de contourner les contrôles. Les autorités, elles, promettent de maintenir la pression et de renforcer les dispositifs pour endiguer ce fléau transfrontalier.

