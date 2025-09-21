Société

Un policier espagnol arrêté à Bab Melilia pour tentative de trafic de drogue

Le 25 juin 2022, la barrière frontalière séparant Nador de Melilia.

Le 25 juin 2022, à la frontière entre Nador et le préside de Melilia. . FADEL SENNA / AFP

Revue de presse Dans une affaire qui secoue les services de sécurité espagnols, un membre de la Guardia Civil a été arrêté samedi soir à Bab Melilia alors qu’il tentait de faire passer 28 kilos de stupéfiants. La saisie, opérée par la douane marocaine en coordination avec la DGSN, révèle l’implication inquiétante de fonctionnaires d’une institution sensible dans un réseau de trafic transfrontalier. Cet article, est une revue de presse, tirée du quotidien Assabah.

Le 21/09/2025 à 18h41

La douane de Bab Melilia, relevant de la direction régionale de Nador, en coordination avec les services de la DGSN, a réussi, samedi soir, à interpeller un policier espagnol rattaché à la Guardia Civil, surpris en flagrant délit alors qu’il tentait de faire passer une importante quantité de drogue à travers la frontière.

Le poids total des stupéfiants saisis s’élève à 28 kilogrammes, indique le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du lundi 22 septembre.

Dès cette découverte effectuée, les services de sécurité marocains ont entamé les procédures de coopération avec les autorités espagnoles afin d’identifier l’ensemble du réseau, d’autant que le suspect appartient à une institution sensible et se devait de s’abstenir de tout acte criminel.

Les enquêtes se sont poursuivies ce dimanche matin avec l’interrogatoire du fonctionnaire espagnol, visant à déterminer la provenance de la drogue, le lieu de son chargement ainsi que les complices ayant participé à sa dissimulation dans des cavités aménagées dans son véhicule immatriculé en Espagne, a-t-on lu.

Sur instructions du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador, l’homme de 54 ans a été placé en garde à vue.

Sa femme, qui l’accompagnait pour un séjour touristique à bord d’une voiture, de type Fourgon, a été relâchée après interrogatoire.

Le suspect a été repéré lors d’un contrôle routinier effectué par les douaniers de Bab Melilia.

Alors qu’il quittait le territoire marocain, les agents ont été alertés par son comportement suspect, a écrit Assabah.

La voiture a été soumise à un scanner, révélant la présence de la drogue dissimulée dans des compartiments aménagés.

La police judiciaire de Nador a ensuite été saisie, pour poursuivre l’enquête et arrêter le suspect ainsi que son épouse, qui a nié toute connaissance ou implication dans l’affaire.

Les enquêtes se poursuivent, pour déterminer si l’individu a déjà participé à d’autres opérations similaires et pour identifier ses complices éventuels, tant à l’échelon national, que sur le plan international.

Le téléphone portable du suspect a également été saisi, afin d’analyser les données et d’exploiter toute information relative à ce réseau de trafics.

#Drogue#Maroc#Melilia#DGSN











