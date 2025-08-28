Société

Un pistolet trouvé dans une poubelle à Tanger

Un pistolet. DR

Revue de presseLa quiétude du quartier résidentiel Al Manar, à l’entrée de Tanger, a été troublée par la découverte fortuite d’une arme à feu, déclenchant une alerte sécuritaire maximale et une vaste enquête. Parallèlement, dans un autre secteur de la ville, les forces de l’ordre mettaient au jour un important trafic de drogue. Cet article est tiré d’une revue de presse d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 28/08/2025 à 20h32

Suite à la découverte d’un pistolet dans une benne à ordures du quartier Al Manar à Tanger, les services de sécurité ont été mis en état d’alerte maximale le mardi 26 août. Selon le journal Al Akhbar, des agents de police se sont immédiatement rendus sur place pour saisir l’arme et ouvrir une enquête afin d’élucider les circonstances de cette découverte.

La vigilance des autorités est d’autant plus marquée que cette zone a été le théâtre de plusieurs incidents ces dernières années. Selon des sources proches de l’enquête, l’objet saisi est un pistolet de chasse aux oiseaux, se chargeant avec des billes métalliques communément appelées «boulintchi». Bien que classée comme une arme à feu dangereuse, son acquisition ne nécessiterait pas d’autorisation officielle, la situant dans une catégorie proche des articles de divertissement ou de chasse simple.

Toutefois, la découverte de l’arme a conduit les enquêteurs à lancer un ratissage minutieux du secteur pour déterminer s’il s’agit d’un règlement de comptes ou d’un autre motif.

Selon certaines sources, ce type d’armes est souvent introduit au Maroc par des mineurs marocains vivant à l’étranger, qui parviennent à les faire passer par les ports espagnols et de Tanger Med. Il est donc probable que la personne qui a abandonné l’arme ait agi par peur de la transporter à l’intérieur de la ville.

En parallèle de cette affaire, la police judiciaire de Tanger a arrêté, en fin de semaine dernière, deux individus déjà connus des services de police. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de drogue.

Leur arrestation a eu lieu dans le complexe résidentiel Diar Tanger, où une perquisition a permis la saisie d’une quantité importante de produits illicites: 105 rouleaux de cocaïne, 522 comprimés de Rivotril, deux bouteilles de gaz hilarant et une balance électronique de précision.

Un véhicule, une motocyclette et une somme d’argent, présumée être le produit de cette activité criminelle, ont également été mis sous scellés. Les deux suspects ont été placés en garde à vue sur ordre du parquet compétent, afin de permettre aux enquêteurs de déterminer l’étendue de ce réseau, ses modes opératoires et d’identifier d’éventuels complices.

#Armes à feu#Tanger#Trafic de drogue

