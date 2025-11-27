Société

BCIJ: Démantèlement d’un vaste réseau de trafic international de drogues à Casablanca, 16 tonnes de résine de cannabis saisies

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Le Bureau central d’investigations judiciaires a mis fin à l’activité d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de stupéfiants, utilisant les plages de Casablanca comme point de départ pour ses opérations. L’opération, menée grâce à des informations précises de la DGST, a permis l’arrestation de huit personnes et la saisie d’environ 16 tonnes de résine de cannabis ainsi que d’un important matériel logistique.

Par La Rédaction
Le 27/11/2025 à 08h10

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) est parvenu, sur la base d’informations sécuritaires précises fournies par les services centraux de la Direction générale de la surveillance du territoire national, avant-hier mardi, à démanteler un réseau criminel actif dans le trafic et la contrebande internationaux de drogues. Ce réseau utilisait les plages avoisinantes de la ville de Casablanca comme point de départ pour ses opérations de trafic par voie maritime au moyen de bateaux pneumatiques.

Un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires indique que, dans le cadre de cette opération qui s’inscrit dans les efforts sécuritaires soutenus visant à lutter contre la criminalité organisée et en particulier le trafic international de stupéfiants, huit personnes ont été arrêtées, dont deux femmes, à Kénitra et Casablanca. Leur âge varie entre 32 et 60 ans.

Lire aussi : AG d’Interpol: le patron de la police nationale espagnole encense une coopération sécuritaire exemplaire avec le Maroc

Le communiqué ajoute que les opérations de perquisition effectuées ont permis la saisie de 390 ballots de résine de cannabis (chira) d’un poids total d’environ 16 tonnes, de 2,5 millions de dirhams, de six bateaux pneumatiques, de huit moteurs, de quatre barils d’essence, ainsi que de téléphones portables, d’appareils de géolocalisation (GPS) et de pompes à air.

Les personnes interpellées dans cette affaire ont été placées en garde à vue pour approfondir l’enquête, sous la supervision du parquet compétent, afin de dévoiler toutes les ramifications nationales et internationales de ce réseau et d’identifier tous les complices impliqués dans cette affaire.

Par La Rédaction
Le 27/11/2025 à 08h10
#BCIJ#DGST#Trafic de drogue#Casablanca

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nador: le mariage d’un baron de la drogue s’achève dans les locaux du BCIJ

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

BCIJ: démantèlement d’une cellule terroriste composée de 4 extrémistes partisans de Daech s’activant à Tétouan et Chefchaouen

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le BCIJ et la DGST déjouent un plan terroriste visant le Maroc

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Ses objectifs, ses membres, ses moyens… Le BCIJ présente en détail l’opération antiterroriste de Had Soualem

Articles les plus lus

1
Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final
2
Boualem Sansal persiste et signe: la marocanité du Sahara oriental repose «sur des faits réels»
3
Le rappeur Maes face à 7 ans de prison au Maroc: exil, menace et condamnation
4
Le rire est le propre de l’homme
5
Officiel. L’ONEE va construire une autoroute électrique de 1.000 km entre Boujdour et Tensift
6
Algérie: la chute vertigineuse du dinar sur le marché parallèle a de quoi inquiéter
7
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
8
Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache
Revues de presse

Voir plus