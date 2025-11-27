BCIJ: Démantèlement d’un vaste réseau de trafic international de drogues à Casablanca, 16 tonnes de résine de cannabis saisies

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) est parvenu, sur la base d’informations sécuritaires précises fournies par les services centraux de la Direction générale de la surveillance du territoire national, avant-hier mardi, à démanteler un réseau criminel actif dans le trafic et la contrebande internationaux de drogues. Ce réseau utilisait les plages avoisinantes de la ville de Casablanca comme point de départ pour ses opérations de trafic par voie maritime au moyen de bateaux pneumatiques.

تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وحجز حوالي 16 طنا من مخدر الشيرا (المكتب المركزي للأبحاث القضائية). pic.twitter.com/8kgrqEWVLq — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 27, 2025

Un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires indique que, dans le cadre de cette opération qui s’inscrit dans les efforts sécuritaires soutenus visant à lutter contre la criminalité organisée et en particulier le trafic international de stupéfiants, huit personnes ont été arrêtées, dont deux femmes, à Kénitra et Casablanca. Leur âge varie entre 32 et 60 ans.

Le communiqué ajoute que les opérations de perquisition effectuées ont permis la saisie de 390 ballots de résine de cannabis (chira) d’un poids total d’environ 16 tonnes, de 2,5 millions de dirhams, de six bateaux pneumatiques, de huit moteurs, de quatre barils d’essence, ainsi que de téléphones portables, d’appareils de géolocalisation (GPS) et de pompes à air.

Les personnes interpellées dans cette affaire ont été placées en garde à vue pour approfondir l’enquête, sous la supervision du parquet compétent, afin de dévoiler toutes les ramifications nationales et internationales de ce réseau et d’identifier tous les complices impliqués dans cette affaire.