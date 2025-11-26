AG d’Interpol: le patron de la police nationale espagnole encense une coopération sécuritaire exemplaire avec le Maroc

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras, le 26 novembre 2025 à Marrakech en marge de l'AG d'Interpol.

«Au niveau bilatéral, les relations entre la police nationale espagnole et la Direction générale de la sûreté nationale sont excellentes en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les réseaux de traite des êtres humains», a déclaré le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras, à l’issue de ses entretiens avec le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi. C’était en marge des travaux de la 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol.

«Nous sommes très satisfaits de la coopération que nous entretenons en matière de sécurité», s’est-il félicité, soulignant l’importance «d’intensifier l’échange d’informations, de mener des opérations conjointes et de lutter de manière toujours plus efficace contre le crime organisé et le terrorisme».

Faire face aux risques pour assurer la sécurité des deux pays requiert «un effort commun fondé sur deux principes fondamentaux, le respect et la confiance», a fait observer le responsable espagnol.

Par ailleurs, Francisco Pardo Piqueras a salué l’organisation «magnifique» au Maroc de l’instance dirigeante suprême d’Interpol (24-27 novembre), qui aura des effets «très positifs» sur l’effort commun de lutte contre les risques globaux en matière de sécurité.

Une grand-messe sécuritaire à Marrakech

L’AG d’Interpol constitue une occasion pour les pays membres de nouer des relations et de partager leurs expériences, rappelle-t-on.

Pour cette session, à laquelle participent plus de 800 délégués de 179 pays, dont 82 chefs de police, elle aborde diverses questions, notamment l’identification et le démantèlement de la criminalité transnationale organisée, le démantèlement des centres d’escroquerie transnationaux, le renforcement des capacités policières mondiales d’Interpol et la promotion de la place des femmes dans la police.