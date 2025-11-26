En marge de l’AG d’Interpol, Abdellatif Hammouchi multiplie les rencontres de haut niveau

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le chef du service de police relevant de l’Organisation des Nations Unies et sous-secrétaire général chargé de l’État de droit, Faisal Shahkar.

Au rythme d’un agenda presque sans pauses, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a mené 43 rencontres bilatérales en marge de la 93ème Assemblée générale d’Interpol, organisée à Marrakech du 24 au 27 novembre 2025, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGST).

Ces réunions ont été tenues à la demande des délégations participantes. Elles visaient à traiter des questions d’intérêt sécuritaire commun et à coordonner les actions bilatérales. Elles avaient également pour but de consolider les relations existantes et d’en établir de nouvelles. Elles ont, par ailleurs, marqué une ouverture vers de nouveaux partenaires en Europe, en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

Elles s’inscrivaient aussi dans la volonté de conforter le modèle sécuritaire marocain et de le mettre au service des intérêts du Royaume. Elles ont permis d’ouvrir la voie à l’assistance mutuelle et au soutien technique dans le domaine policier avec des organisations internationales et régionales, notamment en matière de maintien de l’ordre, de lutte contre la cybercriminalité et contre les différentes formes de criminalité organisée.

Sur le plan européen, les échanges ont regroupé un large éventail de responsables. Abdellatif Hammouchi a ainsi rencontré le commandant général de la police de Pologne. Il a aussi reçu le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur de Serbie. Il s’est entretenu avec le président de l’organe des investigations de la Russie fédérale et avec le directeur général adjoint de la police nationale de Suède.

En outre, le patron du pôle DGSN-DGST a rencontré le commandant général de la police du Danemark. Il a aussi reçu le directeur général de la sécurité du Monténégro et le directeur général adjoint de la police de Slovénie. Il a également reçu la vice-directrice générale de la police fédérale suisse.

Il a tenu une réunion avec le directeur de la coopération sécuritaire internationale de Slovaquie et le directeur de la coopération opérationnelle internationale du ministère de l’Intérieur de Bulgarie, ainsi que le vice-inspecteur général de la police de Roumanie.

À ces rencontres se sont ajoutés des échanges avec Holger Münch, chef de la police criminelle allemande (BKA). Mais également avec Francisco Pardo Piqueras, directeur général de la police nationale espagnole, sans oublier le haut-commissaire de la police hongroise, qui était accompagné du conseiller principal du ministre de l’Intérieur.

Abdellatif Hammouchi a aussi échangé avec le directeur général de la sécurité publique d’Italie, l’inspecteur principal des opérations spéciales du ministère de l’Intérieur du Bélarus, le directeur de la sécurité publique de Macédoine du Nord et le directeur de la coopération sécuritaire internationale de la République tchèque.

En Afrique, plusieurs responsables sécuritaires ont été reçus par Abdellatif Hammouchi. Celui-ci s’est entretenu avec le directeur général de la police du Bénin, le directeur général de la Sûreté nationale de Mauritanie et le directeur général de la police nationale du Burkina Faso.

L’Afrique au cœur des discussions

Le patron du pôle DGSN-DGST a, par ailleurs, échangé avec le directeur général de la police nationale du Mali, le délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun et l’inspecteur général de la police de Namibie.

Le ministre de la Justice du Rwanda, le directeur général de la police du Soudan, le directeur général adjoint de la police nationale du Niger, le directeur général adjoint chargé des ressources humaines de la police du Tchad ont été également reçus par Abdellatif Hammouchi.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a, en outre, eu des discussions avec le directeur central de la police judiciaire du Sénégal, le commandant en chef des forces de police du Gabon, l’inspecteur général de la police du Kenya et le directeur général des recherches criminelles du Mozambique.

Du côté de l’Amérique latine et des Caraïbes, cinq réunions ont été tenues avec le directeur général de la police d’investigation du Chili, le directeur général de la police fédérale d’Argentine, la commissaire générale des forces de police royale des Bahamas, le directeur de la coopération sécuritaire internationale du Brésil et le chef du bureau central national du Panama.

S’agissant du continent asiatique, Abdellatif Hammouchi a reçu plusieurs responsables sécuritaires. Il s’est entretenu avec le directeur du bureau central d’investigation et chef du bureau Interpol de New Delhi en Inde. Il a rencontré le gouverneur et vice-ministre de l’Intérieur de Turquie. Il a également reçu le vice-ministre de l’Intérieur de Bahreïn. Une réunion a eu lieu avec le chef du bureau central national du Koweït.

Il a aussi reçu l’inspecteur général des forces de police royale de Malaisie. Il s’est entretenu avec le chef du bureau central national du Yémen. Il a reçu le vice-ministre de la Sécurité publique de Chine. Il a rencontré le directeur général du bureau de coopération internationale de Corée du Sud et s’est entretenu avec le vice-chef de la police du Népal.

En plus des rencontres et des entretiens que le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a tenus avec le président d’Interpol, son secrétaire général et les membres de son comité exécutif, il a également mené des réunions avec des représentants de certaines organisations internationales et régionales participant aux travaux de l’Assemblée générale d’Interpol. L’objectif est de renforcer la coopération sécuritaire multilatérale avec les organisations et les forums liés au domaine de la sécurité et aux opérations de maintien de la paix.

À cet égard, Abdellatif Hammouchi a eu des entretiens avec Mohammed Ben Ali Koman, secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, et avec Abdelmajid Ben Abdallah Benyan, président de l’Université Naif arabe des sciences de la sécurité, portant sur les moyens de développer l’action sécuritaire arabe et les mécanismes de modernisation des programmes de formation policière au niveau arabe.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a également rencontré Faisal Shahkar, chef du département de police des Nations unies et sous-secrétaire général chargé des affaires relatives à l’État de droit. Ce dernier a exprimé la volonté du secrétaire général de l’ONU de renforcer la coopération et le partenariat sécuritaire avec les services de sécurité nationale du Royaume du Maroc, de manière à soutenir les forces de police relevant de l’ONU, tant à leur siège principal à New York que dans leurs missions dédiées aux opérations de maintien de la paix dans plusieurs régions du monde.

Une rencontre a également été tenue avec Tal Goldstein, membre du comité exécutif du Forum économique mondial et responsable des programmes de développement et de la stratégie au Centre de sécurité des systèmes d’information. Celui-ci a exprimé son souhait de développer les relations de coopération et d’échanger les expériences et expertises entre le Forum économique mondial et le Maroc, notamment dans le domaine de la sécurité de l’information et de la lutte contre la cybercriminalité.

Deux mémorandums d’entente signés

Certaines des rencontres bilatérales menées par le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire avec des chefs de délégations sécuritaires ont été marquées par la signature de mémorandums d’entente et d’accords de partenariat portant sur le renforcement de la coopération sécuritaire dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée transnationale.

Dans ce cadre, Abdellatif Hammouchi a signé un mémorandum d’entente avec Håkon Skulstad, commissaire général de la police nationale norvégienne, afin de faire progresser et développer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière.

Les rencontres bilatérales ont également été marquées par la signature d’un mémorandum d’entente avec la police fédérale éthiopienne, portant sur l’encadrement et le développement de la coopération opérationnelle, informationnelle et technique entre les deux pays dans la lutte contre les différentes formes de criminalité violente et d’activités criminelles organisées menaçant la sécurité des deux États.

Cet accord permet également aux services de la Sûreté nationale du Maroc d’apporter à leur homologue éthiopienne toute l’assistance nécessaire en matière de formation, de soutien technique et informationnel, afin de l’aider à développer ses ressources humaines et à renforcer ses capacités dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité.

Au total, ces 43 rencontres ont eu un objectif on ne peut plus clair: consolider la coopération sécuritaire internationale, ouvrir de nouveaux partenariats et renforcer l’action commune contre les différentes formes de criminalité, dans le cadre de l’Assemblée générale d’Interpol tenue à Marrakech.