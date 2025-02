Le BCIJ et la DGST déjouent un plan terroriste visant le Maroc

Grâce à une opération sécuritaire d’envergure, les éléments du BCIJ et de la DGST ont neutralisé, mercredi 19 février, une cellule terroriste affiliée à Daech.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a déjoué, mercredi 19 février, un projet terroriste d’une gravité exceptionnelle visant le Maroc, grâce à des informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Les suspects arrêtés lors de cette opération avaient été endoctrinés et dirigés par un haut responsable de l’organisation terroriste Daech opérant dans la région du Sahel. «Un communiqué conjoint de la DGSN/DGST indique que cette intervention, menée simultanément à Laâyoune, Casablanca, Fès, Taounate, Tanger, Azemmour et d’autres villes, a permis l’arrestation de douze extrémistes», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 20 février.

L’exécution de cette opération a été confiée aux éléments de la Force spéciale de la DGST, qui ont appliqué un protocole de sécurité strict réservé aux menaces terroristes de haute dangerosité. Afin de neutraliser la cellule sans risquer de résistance pouvant mettre en péril la sécurité des forces d’intervention, des grenades assourdissantes ont été utilisées.

Une fois les suspects maîtrisés, les équipes du BCIJ ont procédé à des perquisitions à leurs domiciles, permettant la saisie de matériel inquiétant: «des bonbonnes de gaz remplies de clous et de produits chimiques, reliées à des tuyaux et des fils électriques, le tout connecté à des téléphones portables pour une détonation à distance». Parmi les autres objets saisis figurent un engin suspect, une cocotte-minute contenant des clous et des substances chimiques, ainsi que des armes blanches.

Les investigations approfondies ont confirmé que les membres de cette cellule entretenaient des liens étroits avec un haut dirigeant de Daech basé au Sahel. Ce dernier, responsable du prétendu «comité des opérations extérieures», avait pour mission d’étendre les projets terroristes au-delà de la région sahélo-saharienne. Il supervisait également les opérations de financement, fournissant un soutien logistique et des contenus numériques détaillant les modes opératoires de ces attaques.

Les projets de cette cellule incluaient le ciblage des forces de l’ordre, avec l’intention de les kidnapper, les assassiner et mutiler leurs corps. Ils envisageaient aussi d’attaquer des installations économiques et sécuritaires sensibles, ainsi que des intérêts étrangers au Maroc, tout en perpétrant des actes terroristes visant à dégrader l’environnement par des incendies criminels.