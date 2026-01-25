Casablanca: démantèlement d’un gang violent spécialisé dans les enlèvements et les tortures

Les services de la gendarmerie de Casablanca ont récemment mis fin aux activités d’un gang qualifié de dangereux, composé de six individus, qui multipliait les vols avec violence et n’hésitait pas à kidnapper ses victimes dans des zones isolées pour les soumettre à des séances de torture en cas de résistance. Deux membres de l’organisation ont été arrêtés en flagrant délit, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les autres suspects, en particulier le chef du groupe, déjà connu pour ses antécédents judiciaires et sa propension à la violence, considéré comme l’instigateur des enlèvements et des sévices infligés aux victimes, indique le quotidien Assabah de ce lundi 26 janvier.

Les agissements de ce gang avaient semé une grande inquiétude parmi les habitants du quartier de Lahraouyine et d’autres secteurs de Casablanca. Les criminels se déplaçaient sur trois motos, armés de différentes armes blanches, dont des épées, et profitaient des zones sombres et des quartiers précaires pour attaquer leurs victimes. En cas de résistance, celles-ci étaient kidnappées à moto et emmenées dans des lieux isolés pour y être torturées. Une série de plaintes de victimes a alerté les autorités, rapportant des agressions perpétrées par des inconnus à moto et accompagnées de blessures graves causées par des épées et des couteaux. Ces plaintes, souvent étayées par des certificats médicaux, ont mobilisé la gendarmerie, qui a entamé, en coordination avec le parquet et d’autres services, une enquête approfondie reposant sur des renseignements de sources confidentielles, a-t-on lu dans Assabah.

Les gendarmes ont déployé des patrouilles dans les zones considérées comme des points noirs pour surveiller les individus correspondant aux descriptions des suspects. L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis d’identifier les auteurs et de localiser leurs domiciles. Un dispositif de surveillance a abouti à l’interception de deux membres du gang, surpris en train de voler une victime sous la menace d’armes blanches. Les deux individus ont été placés en garde à vue.

Les investigations ont révélé que le chef de la bande organisait les vols avec violence et recrutait des complices, leur fournissant des motos pour faciliter leurs déplacements, la commission des crimes et leur fuite. Les deux suspects ont reconnu avoir participé à des kidnappings et à des tortures sous l’ordre de leur chef, dans le but d’intimider les habitants et de les contraindre à se soumettre lors des agressions. Cette opération illustre la détermination des forces de l’ordre à rétablir la sécurité dans les quartiers sensibles de Casablanca et à démanteler des réseaux criminels violents qui terrorisent les populations locales.