Opération coup de poing dans la région de Rabat: plus de 170 suspects arrêtés en deux semaines

Un barrage de contrôle de la Gendrarmerie royale près de Harhoura, le long de la côte près de Rabat. . DR

Les récentes opérations menées par les unités de la Gendarmerie royale relevant de Skhirate ont abouti à l’arrestation de 90 personnes, dont 25 faisaient l’objet de mandats de recherche locaux et nationaux. Les suspects sont poursuivis pour des affaires liées au trafic de drogue, à la migration clandestine, aux chèques sans provision, ainsi qu’à des actes de vol et d’agression.

Selon une source fiable citée par le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 1er décembre, ces arrestations s’inscrivent dans la continuité de vastes campagnes sécuritaires pilotées par le commandement régional de Rabat, en coordination avec les différentes compagnies et postes territoriaux. L’opération, lancée il y a environ deux semaines, avait d’abord ciblé Aïn Aouda et Salé, où les interventions avaient déjà permis de neutraliser un nombre important de suspects. Les équipes ont ensuite été redéployées vers Skhirate et Témara, suivant un programme quotidien d’interventions supervisé par le commandant régional, assisté des chefs de compagnies et des responsables territoriaux.

À Skhirat, les gendarmes ont ainsi interpellé près de 90 personnes au cours de trois jours d’opérations intensives. La moitié des suspects sont des récidivistes, tandis que 25 étaient recherchés pour des affaires de vol, de trafic de drogue, d’organisation de l’immigration clandestine, de falsification et d’émission de chèques sans provision. Lors de ces mêmes opérations, dirigées par le nouveau commandant de la compagnie de Skhirat, arrivé récemment de la compagnie de Nouaceur, environ 60 véhicules en infraction ont également été saisis.

D’après Al Akhbar, l’ensemble des personnes arrêtées ont été soumises aux vérifications d’usage avant d’être placées en garde à vue, puis déférées devant les parquets compétents, soit les tribunaux de première instance de Témara et de Rabat, ainsi que la Cour d’appel de Rabat. Environ 60 suspects ont été écroués en attendant leur jugement pour les faits qui leur sont reprochés.

Les forces de la Gendarmerie de Skhirat, confrontées ces deux dernières années à des défis sécuritaires inédits liés au relogement d’environ 30.000 familles issues des quartiers précaires de Témara, œuvrent à réduire significativement la criminalité qui inquiétait la population locale et les communes environnantes.

À Témara, une opération similaire menée sur trois jours a également mobilisé des unités provenant des compagnies de Témara, Salé, Rabat et Aïn Aouda, appuyées par des moyens logistiques supplémentaires, des chiens dressés et les forces d’intervention rapide. Cette mobilisation a permis l’arrestation de 84 personnes, parmi lesquelles figuraient des individus recherchés, ainsi que des délinquants interpellés en flagrant délit de vol, d’agression, de trafic de drogue ou d’alcool.

Les arrestations effectuées par la compagnie de Témara et les postes territoriaux relevant de Harhoura, Témara-Plage, Aïn Atiq et Mers El Kheir ont atteint 84 suspects, dont 34 étaient recherchés pour différentes affaires criminelles. Tous ont été présentés devant les juridictions compétentes à Témara et à Rabat.

Le commandement régional de Rabat, chargé de coordonner l’ensemble de ces interventions, a également supervisé de vastes opérations de ratissage menées dans les compagnies de Salé et d’Aïn Aouda, où de nombreux délinquants ont été appréhendés en flagrant délit ou dans le cadre d’affaires en cours. Les patrouilles conjointes impliquant tous les postes territoriaux rattachés au commandement de Rabat ont réussi à atténuer la recrudescence criminelle observée dans la ville de Salé, où de nombreux délinquants tentaient de se réfugier dans les zones rurales relevant de la Gendarmerie ou dans des localités périphériques connues pour leurs taux de criminalité élevés, notamment près de Laayayda et Bouknadel. Les campagnes en cours devraient contribuer à réduire ces indices et à rassurer la population.

Selon des sources concordantes, la vigilance sécuritaire de la Gendarmerie royale dans la région de Rabat devrait se poursuivre tout au long des mois de décembre et janvier, alors que la capitale s’apprête à accueillir une part importante des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations. L’afflux attendu de supporters et de délégations sportives entraînera une forte fréquentation des hôtels, restaurants et espaces de loisirs situés à Harhoura, Skhirat et dans les environs de Salé, justifiant un renforcement durable du dispositif sécuritaire.