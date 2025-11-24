Safi: des dépôts clandestins pour le trafic international de drogues

Les services de la Douane et les éléments du commandement régional de la gendarmerie royale de Safi ont mis, dimanche, en échec une tentative de trafic international de drogues.

L’opération menée dans la commune rurale de Had Hrara, relevant de la province de Safi, a permis la saisie de pas moins de 30 tonnes de chira, des bateaux pneumatiques sophistiqués, plusieurs ballots et trois camions poids lourds, qui étaient minutieusement préparés pour cette opération de trafic international.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 25 novembre, les tonnes de chira étaient soigneusement dissimulées à bord des camions garés dans des dépôts clandestins.

Apparemment, explique le quotidien, les membres de ce réseau international de trafic de drogues, ayant manœuvré de la sorte pour faire croire qu’il s’agit de simples marchandises, attendaient le moment opportun pour acheminer les drogues jusqu’au port pour être exportées vers la rive européenne. Mais c’était sans compter sur la vigilance des services de la Douane et de la gendarmerie royale qui ont agi en amont pour mettre en échec l’opération.

La quantité de drogue et tous les équipements de la logistique mobilisés par cette bande criminelle ont été immédiatement saisis, tandis que les trafiquants et leurs complices ont pris la poudre d’escampette.

D’après les mêmes sources, les investigations menées par les services sécuritaires compétents se poursuivent toujours afin de déterminer toutes les ramifications de ce réseau.