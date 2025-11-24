Société

Safi: des dépôts clandestins pour le trafic international de drogues

Mise en échec d'une tentative de trafic international de drogue par la DGSN.

Chira . DGSN

Revue de presseUne tentative de trafic international de drogue, d’une quantité de pas moins de 30 tonnes de chira, a été mise en échec par la Douane et la gendarmerie royale de Safi. L’opération d’acheminement avait prévu le transit par des dépôts clandestins où elle a été neutralisée, rapporte Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 24/11/2025 à 19h54

Les services de la Douane et les éléments du commandement régional de la gendarmerie royale de Safi ont mis, dimanche, en échec une tentative de trafic international de drogues.

L’opération menée dans la commune rurale de Had Hrara, relevant de la province de Safi, a permis la saisie de pas moins de 30 tonnes de chira, des bateaux pneumatiques sophistiqués, plusieurs ballots et trois camions poids lourds, qui étaient minutieusement préparés pour cette opération de trafic international.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 25 novembre, les tonnes de chira étaient soigneusement dissimulées à bord des camions garés dans des dépôts clandestins.

Apparemment, explique le quotidien, les membres de ce réseau international de trafic de drogues, ayant manœuvré de la sorte pour faire croire qu’il s’agit de simples marchandises, attendaient le moment opportun pour acheminer les drogues jusqu’au port pour être exportées vers la rive européenne. Mais c’était sans compter sur la vigilance des services de la Douane et de la gendarmerie royale qui ont agi en amont pour mettre en échec l’opération.

La quantité de drogue et tous les équipements de la logistique mobilisés par cette bande criminelle ont été immédiatement saisis, tandis que les trafiquants et leurs complices ont pris la poudre d’escampette.

D’après les mêmes sources, les investigations menées par les services sécuritaires compétents se poursuivent toujours afin de déterminer toutes les ramifications de ce réseau.

Par La Rédaction
Le 24/11/2025 à 19h54

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Trafic international de drogues par drones: plus de 26.000 comprimés de drogue saisis et deux suspects arrêtés à Tétouan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

El Guerguerat: une tentative de trafic international de drogues avortée, 53,6 kg de cocaïne saisie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: arrestation d’un ressortissant britannique recherché par Interpol pour trafic international de drogues

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nador: 30 personnes devant la justice pour trafic international de drogues et immigration irrégulière

Articles les plus lus

1
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
2
AG d’Interpol à Marrakech. Lutte commune contre la criminalité au 21ème siècle: la formule de Abdellatif Hammouchi
3
Boualem Sansal en liberté
4
À Figuig, des dattes d’exception menacées par le manque de main-d’œuvre
5
AG d’Interpol à Marrakech: revivez en images l’accueil chaleureux des délégations officielles
6
De la théorie à la qualification… Comment l’École royale de l’air de Marrakech forme les pilotes de demain
7
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Tindouf, Béchar, Touat, Gourara (Hommage à Boualem Sansal)
8
Casablanca: quand les habitants se réapproprient les espaces publics
Revues de presse

Voir plus