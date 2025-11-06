Trafic international de drogues par drones: plus de 26.000 comprimés de drogue saisis et deux suspects arrêtés à Tétouan

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Dans la soirée du mercredi 5 novembre, les forces de police de Tétouan, en collaboration avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont procédé à l’arrestation de deux personnes suspectées de faire partie d’un réseau criminel impliqué dans le trafic international de drogues via des drones.

Les suspects ont été appréhendés en flagrant délit de détention et de distribution de stupéfiants. Les perquisitions ont permis de saisir 26.550 comprimés de médicaments stupéfiants de différentes sortes, ainsi que 235 grammes de cocaïne.

L’opération a également conduit à la saisie de dix batteries de drones, supposément utilisées pour transporter la drogue à travers les points de passage frontaliers.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer l’étendue de leurs activités criminelles et identifier d’éventuels complices.