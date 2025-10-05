El Guerguerat: une tentative de trafic international de drogues avortée, 53,6 kg de cocaïne saisie

L’opération de contrôle aux frontières et les fouilles menées à l’aide de chiens renifleurs ont permis de saisir la cargaison de drogues soigneusement dissimulée dans des cavités du châssis d’un camion de transport international de marchandises, portant des plaques d’immatriculation étrangères, en provenance d’un pays de l’Afrique subsaharienne, avant d’être abandonné par son conducteur à l’intérieur du poste-frontière, précise la même source.

#مكافحة_تهريب_المخدرات

معبر الكركرات..حجز 53 كيلوغرام و630 غرام من مخدر الكوكايين في عملية مشتركة بين الأمن الوطني والجمارك.

الشحنات المحجوزة كانت على متن شاحنة تحمل لوحات ترقيم أجنبية قادمة من دولة إفريقية. pic.twitter.com/AyudSbkPA1 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) October 4, 2025

Une enquête préliminaire a été ouverte sous la supervision du Parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, identifier l’ensemble des personnes impliquées, et cerner les ramifications de ces activités criminelles, aussi bien au Maroc qu’à l’échelle régionale et internationale.

Cette opération conjointe s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus déployés par les différents services sécuritaires au niveau du poste-frontière El Guerguerat, en vue de lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, ainsi que pour surveiller et combattre toutes les formes de criminalité transnationale, conclut la même source.