Tanger: arrestation d’un multirécidiviste en possession de plus de deux kilos de cocaïne

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Les éléments de la police judiciaire de Tanger ont interpellé un individu, recherché au niveau national, alors qu’il transportait une importante quantité de cocaïne. L’opération a permis la saisie de plus de deux kilos de drogue et de matériel utilisé dans le trafic.

Par Hafida Ouajmane
Le 25/11/2025 à 10h53

Les éléments de la Brigade relevant de la préfecture de police judiciaire de Tanger ont procédé, à l’arrestation d’un individu aux antécédents judiciaires, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de trafic de drogues dures.

Le suspect a été interpellé sur l’avenue Fès alors qu’il était en moto. La perquisition effectuée ensuite à son domicile a permis la saisie de plaquettes de cocaïne d’un poids total de 2,240 kilogrammes ainsi qu’une moto et plusieurs téléphones portables utilisés dans ses activités criminelles.

Lire aussi : Tanger: arrestation d'un Franco-Algérien recherché par Interpol

La vérification de son identité depuis la base de données nationale a révélé qu’il faisait l’objet de plusieurs avis de recherche pour trafic de drogues et de psychotropes.

Le mis en cause a été placé en garde à vue sur instruction du parquet compétent, dans le cadre de l’enquête ayant pour but d’identifier d’éventuels complices et de déterminer toutes les ramifications de ce réseau criminel.

#Tanger#Cocaïne#Suspect#Police judiciaire

