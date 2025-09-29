Agadir: arrestation d’un homme soupçonné de viol sur une touriste britannique

Un individu qui s’est fait passer pour un guide touristique a induit en erreur, au cours de la semaine dernière, une touriste britannique qu’il a ciblée dans les parages d’un hôtel sur la plage de Taghazout, dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, pour l’agresser sexuellement.

Ce faux guide s’est présenté avec son cheval, promettant à la victime de l’accompagner pour découvrir un coin paradisiaque, pas loin du site de sa résidence, pour l’isoler et la violer. Après avoir accompli son viol, il s’est remis en selle pour prendre la fuite, laissant la victime traumatisée sur les lieux, écrit Al Akhbar dans son édition de ce mardi 30 septembre.

D’après les sources du quotidien, la victime a immédiatement rejoint l’hôtel où elle est installée pour signaler le crime aux responsables du site. Alertés sur le champ, les éléments de la brigade de gendarmerie royale locale se sont rendus immédiatement sur les lieux pour effectuer un ratissage dans la zone, qui s’est conclu par l’arrestation du faux guide.

D’abord conduit à l’hôtel et confronté à la victime, qui l’a immédiatement reconnu, il a ensuite été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, ouverte sous la supervision du parquet compétent, précisent les mêmes sources.

Ce viol, écrit Al Akhbar, a remis sur le devant de la scène, dans la région, les actes criminels qui ciblaient les touristes à Agadir et ses environs. Il y a environ deux semaines, rappelle le quotidien, deux touristes ont été agressés par deux individus, âgés de 21 et 31 ans, sur la plage d’Agadir.

Les deux mis en cause, dont l’un avait des antécédents judiciaires, ont été arrêtés et déférés devant la justice, alors que les deux touristes ont été transportés à l’hôpital pour subir les soins nécessaires, rappellent les mêmes sources.

Selon le quotidien, cette situation, qui ternit l’image touristique de la ville, devrait interpeller les autorités compétentes, afin de prendre les mesures qui s’imposent, pour assurer la sécurité des lieux fréquentés par les touristes dans la région.