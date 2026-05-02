Société

Casablanca: arrestation de deux chauffeurs de taxi soupçonnés d’avoir mortellement agressé un confrère

Une personne arrêtée par la police. (Dessin d'illustration). Mohamed Elkho-Le360

La police de Casablanca a interpellé samedi deux chauffeurs de taxi soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort d’un confrère de 74 ans.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/05/2026 à 18h38

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, assistés par ceux de la brigade de la police judiciaire du district de Aïn Chock, ont procédé ce samedi sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation de deux chauffeurs de taxi soupçonnés d’implication dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort d’un autre chauffeur de taxi de deuxième catégorie à Casablanca.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la police judiciaire, appuyés par la police scientifique et technique, avaient effectué, le 26 avril dernier, les premières constatations du corps sans vie de la victime (74 ans), retrouvé dans la zone de Aïn Chock et portant des traces de violence à l’arme blanche.

Lire aussi : Tanger: 25 ans de prison pour un jeune homme pour homicide volontaire

Les investigations de terrain et les enquêtes approfondies ont permis d’identifier les deux suspects âgés de 40 et 48 ans et l’interpellation de l’un d’eux à Oujda et de l’autre à Casablanca, après que leur implication dans ce crime a été établie, ajoute le communiqué, notant que les investigations se poursuivent pour déterminer les motifs et les circonstances exactes de ce crime.

Les perquisitions ont également permis la saisie d’un véhicule léger à Casablanca, qui aurait été utilisé dans la commission de cet acte criminel, précise la DGSN.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/05/2026 à 18h38
#Casablanca#Taxi#Meurtre#Homicide#DGST#DGSN

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