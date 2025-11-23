L’adjoint au maire de Salé victime d’une tentative de meurtre: l’enquête se poursuit

La Chambre criminelle de première instance de la Cour d’appel de Rabat a décidé, jeudi dernier en soirée, de soumettre le suspect dans l’affaire de tentative de meurtre visant un homme d’affaires, également adjoint au maire de Salé, à une expertise médicale. Cette décision vise à trancher le débat sur la question de son état mental, le suspect ayant été défendu tout au long de l’enquête et du procès par des avocats affirmant qu’il souffrait de troubles psychologiques graves, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 24 novembre.

Les observateurs de cette affaire, qui a secoué la ville de Salé à la mi-avril de cette année, estiment que la décision judiciaire pourrait relancer complètement le dossier, écrit Al Akhbar. Après plusieurs audiences marathon, dont la dernière jeudi dernier, au cours de laquelle le tribunal a accordé la parole finale au prévenu avant de se retirer pour délibérer, le dossier revient ainsi à son point de départ, en attendant les résultats de l’expertise médicale confiée aux services spécialisés.

Selon des informations locales diffusées le 15 avril dernier, un homme d’une trentaine d’années avait attaqué un homme d’affaires de renom dans la ville, qui occupe le poste d’adjoint au maire et est affilié au Parti authenticité et modernité (PAM). L’agression, commise à l’aide d’une arme blanche, avait provoqué une blessure importante au visage de la victime, nécessitant son transfert en urgence dans le service de chirurgie d’une clinique privée pour une intervention immédiate, relate Al Akhbar.

L’incident avait mobilisé l’ensemble des services sécuritaires et judiciaires de Salé, surtout après la circulation d’informations locales selon lesquelles le mobile de l’attaque serait la vengeance contre la victime. Les forces de sécurité étaient rapidement intervenues pour arrêter l’agresseur, lequel avait opposé une résistance violente en refusant de se conformer aux ordres d’une patrouille de police. La situation avait contraint les agents à faire usage de leur arme de service pour neutraliser le danger et protéger les citoyens et les forces d’intervention.

Une patrouille de la police publique était intervenue dans la médina de Salé pour appréhender le suspect, âgé de 35 ans, impliqué dans une agression avec arme blanche. Refusant d’obtempérer, l’homme avait tenté de se défendre avec son arme, obligeant les forces de l’ordre à tirer des coups de sommation pour le maîtriser et le désarmer. Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances, les motivations et les détails entourant cette affaire.