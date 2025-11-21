Société

Safi: un jeune tué et son cadavre livré aux chiens

Un cadavre à la morgue.. DR

Revue de presseLes éléments de la gendarmerie royale de Safi ont engagé une course contre la montre pour élucider l’assassinat d’un jeune homme d’une vingtaine d’années, perpétré avec une sauvagerie inouïe. Le corps atrocement mutilé de la victime a été découvert dans un lieu isolé, jeté en pâture à des chiens errants. Cet article est une revue de presse tirée d’Assabah.

Par La Rédaction
Le 21/11/2025 à 22h17

Le mercredi 19 novembre, le douar Hrarta a été le théâtre d’un crime d’une brutalité insoutenable. Les éléments de la gendarmerie royale de Safi se sont mobilisés sans relâche pour reconstituer les circonstances de ce meurtre odieux et en identifier les auteurs.

Selon les premières constatations, le jeune homme a été soumis à des sévices d’une extrême violence, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end. Après avoir été ligoté avec du fil de fer, il aurait été torturé au fer rouge et frappé à la tête et au cou à l’aide d’une arme blanche. Les investigations sur place ont révélé une scène macabre: un corps déchiqueté, retrouvé sur une terre agricole, indiquant que les meurtriers avaient dépassé toutes les limites de la cruauté en abandonnant leur victime, dévêtue, aux chiens errants.

Alertés par la découverte du cadavre et la sauvagerie des actes commis, les enquêteurs ont immédiatement ouvert une enquête. Leurs investigations les ont conduits à interpeller un suspect, désigné par la famille du défunt comme étant le principal responsable. Cet individu est actuellement interrogé sous la supervision du procureur général du Roi près la cour d’appel.

Les sources proches du dossier évoquent une piste privilégiée: celle d’un règlement de comptes familial. Le meurtre serait survenu après que le père d’une fille mineure aurait découvert l’existence d’une relation entre celle-ci et la victime. Pris d’un désir de vengeance, il aurait attiré le jeune homme dans un guet-apens pour lui infliger ce châtiment barbare, note Assabah.

Cependant, face à la persistance d’informations contradictoires sur les mobiles exacts du crime, les gendarmes fondent leurs espoirs sur les résultats des expertises techniques et scientifiques, ainsi que sur le rapport d’autopsie, pour établir la vérité et confondre les coupables de cet acte abject.

Par La Rédaction
Le 21/11/2025 à 22h17
#Meurtre#Assassinat

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Meurtre de l’infirmière de Khénifra: un inspecteur de police condamné à 25 ans de prison

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Témara: le meurtre d’un homme brûlé vif jugé en appel

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: deux suspects arrêtés pour suspicion de meurtre et abandon de corps

Articles les plus lus

1
Info360. L’architecte du «Kremlin» de Bouskoura se désolidarise du promoteur et confirme le retrait du permis de construire en 2023
2
Parution. Le livre «Les espions du président» révèle la vulnérabilité cachée de l’armée algérienne
3
Affaire du «Kremlin» de Bouskoura: les dérives du chantier déjà pointées par l’IGAT et la Cour des comptes
4
Normalisation de l’Algérie avec Israël: «tout est possible», affirme l’ambassadeur d’Alger à Washington
5
Ce musée de la photographie qui n’a jamais ouvert ses portes à Casablanca
6
Polémique sur les marchés du médicament: le volume des contrats de Pharmaprom a explosé en 2025, selon Bouanou
7
Sahara: la diplomatie algérienne propose sa «médiation» ou le dernier coup de bluff de Tebboune & Co
8
Soupçons de monopole: la location des bacs de stockage de la Samir relance le débat sur la gestion des actifs
Revues de presse

Voir plus