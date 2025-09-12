Transport ferroviaire: Taza se dote d’une gare ONCF nouvelle génération

Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique et Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), lors de l’inauguration de la nouvelle gare ferroviaire de Taza.

Le jeudi 11 septembre 2025, Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique et Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), ont procédé à l’inauguration de la nouvelle gare ferroviaire de Taza, un projet structurant qui s’inscrit dans la stratégie de modernisation des gares et de requalification des espaces ferroviaires. Idéalement située à proximité des principales artères de la ville, cette infrastructure à l’architecture contemporaine s’impose comme un nouveau repère urbain, offrant aux voyageurs comme aux habitants un cadre moderne et fonctionnel.

La nouvelle gare ONCF de Taza.

Edifiée avec une enveloppe globale de 50 millions de dirhams, la nouvelle gare de Taza vient incontestablement soutenir l’essor socio-économique de cette ville, véritable point névralgique de la région. Conçue comme un espace moderne et multifonctionnel, elle s’intègre harmonieusement à son environnement urbain tout en offrant un cadre convivial et accueillant.

Le bâtiment de la gare construit sur une superficie totale de 1700m², comprend un hall spacieux de 520m², un espace dédié aux voyageurs de 150m² et des locaux commerciaux de 260m². Pensée pour allier confort et praticité, la nouvelle gare s’ouvre sur une vaste esplanade de 18 300 m², dotée d’un parking de plus de 70 places. Elle offre également des aménagements dédiés aux personnes à mobilité réduite, avec des rampes d’accès au hall et des passages souterrains reliant les quais, garantissant ainsi à chaque voyageur une expérience fluide, sûre et agréable.

À travers ce projet structurant, l’ONCF entend répondre à la croissance soutenue du trafic voyageurs et renforcer la fidélisation des clients grâce à une offre innovante et pleinement adaptée à leurs attentes. À partir du 15 septembre 2025, l’offre ferroviaire s’étoffe avec la mise en circulation de deux trains supplémentaires entre Taza et Fès, afin de mieux répondre aux besoins de mobilité quotidienne. Cette amélioration sera complétée par une desserte prolongée jusqu’à la ville d’Al Hoceïma, assurée en correspondance par les autocars Supratours soit 2 allers/retours par jour.