ONCF: 168 trains nouvelle génération pour 29 milliards de dirhams

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé, mercredi dernier, l’attribution de trois contrats portant sur l’acquisition de 168 trains de nouvelle génération, d’une valeur totale de 29 milliards de dirhams. Ces contrats ont été octroyés aux entreprises ayant soumis les meilleures propositions et qui se sont avérées les plus économiquement avantageuses, selon l’ONCF, cité par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 27 février.

Le contrat portant sur l’acquisition de 18 trains à grande vitesse a été attribué à un consortium formé par la société française Alstom Transport S.A. et sa filiale locale Alstom Railways Maroc. Quant à la fourniture de 40 trains Intervilles, elle a été confiée à la société espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Enfin, le contrat pour l’acquisition de 110 trains RER (trains navettes rapides et métropolitains) a été remporté par la société sud-coréenne Hyundai Rotem.

Ce programme ambitieux, lancé sous la vision stratégique du Roi Mohammed VI, a pour objectif de moderniser la flotte de l’ONCF, mais aussi d’accompagner la croissance attendue du trafic ferroviaire, tout en soutenant les projets de développement à long terme à l’horizon 2030. Ces projets incluent notamment la ligne à grande vitesse (LGV) reliant Kénitra à Marrakech, ainsi que le développement des réseaux de RER dans les principales régions du Royaume.

Les contrats sont assortis d’obligations de compensation industrielle, avec des engagements clairs de la part des constructeurs pour favoriser le développement d’une industrie locale. Ce processus inclut la création d’une usine de fabrication de trains au Maroc, visant à stimuler l’exportation de trains à moyen et long terme et à renforcer l’écosystème industriel ferroviaire national.

De plus, l’ONCF et les entreprises retenues s’engagent dans des partenariats à long terme pour la maintenance des trains acquis, garantissant ainsi leur bon fonctionnement pendant de nombreuses années. Ces contrats bénéficient également de financements très concessionnels fournis par les pays d’origine des partenaires, couvrant l’intégralité des coûts des marchés.

Grâce à ces investissements, l’ONCF et ses partenaires ouvrent la voie à un développement industriel prometteur, tout en renforçant la place du secteur ferroviaire comme pilier central de la mobilité durable au Maroc. Ce projet contribue également à la préparation du royaume pour la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, un événement d’envergure internationale qui nécessitera des infrastructures de transport modernes et efficaces.