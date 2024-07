ONCF: un nouveau système de contrôle d’accès par reconnaissance faciale dans les gares

Améliorer la sécurité des voyageurs. C’est le principal objectif du lancement par l’Office national des chemins de fer (ONCF) d’un marché ferme pour la fourniture et la pose d’un système de contrôle d’accès à reconnaissance faciale aux guichets des gares ainsi que d’une sirène à main pour intérieur. «Le but de cette prestation est de mieux maîtriser les flux à l’entrée et la sortie des guichets des gares de l’ONCF», indique le quotidien Les Inspirations Eco qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 1er août.

Ce système de contrôle d’accès sera déployé dans les 50 gares relevant du réseau de l’ONCF au niveau national. Cette liste n’est pas limitative et pourrait donc subir des modifications.

Le délai global de l’exécution de ce marché, de l’ensemble des fournitures matérielles et accessoires associés pour la fourniture, à la pose et la mise en service dudit système de contrôle d’accès, été fixé à 120 Jours calendaires, à travers deux phases. «La première porte sur la réalisation du site pilote, à savoir la gare de Salé ville. Le délai pour la livraison, l’installation et la mise en service de ce système dans la gare de Salé ville est de 25 jours calendaires», précise Les Inspirations Eco.

La seconde phase porte sur le déploiement du dispositif dans les autres gares. Le délai de livraison, d’installation et de mise en service du système au niveau de l’ensemble des gares voyageurs (hors site pilote) est de 95 jours calendaires.

Un planning global est à proposer par le fournisseur et à valider par l’ONCF (y compris, la fourniture d’équipements, l’installation et la réalisation de câblage, mise en service et toutes sujétions de fourniture et de mise en service). Par ailleurs, le délai de garantie est fixé par l’Office à deux années.