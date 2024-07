ONCF: un nouveau système de contrôle d’accès aux quais

L’Office national des chemins de fer (ONCF) s’engage dans un projet de modernisation de ses infrastructures ferroviaires. Parmi les initiatives phares figure la mise en place d’un système de contrôle d’accès aux quais, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 11 juillet.

Ce projet vise à assurer la sécurité des voyageurs et à réguler de manière stricte l’entrée aux quais, réduisant les risques de fraude, mais aussi les incidents de sécurité, tels que les intrusions non autorisées et les comportements dangereux.

«Le système de contrôle d’accès permet à l’ONCF de mieux gérer l’afflux de voyageurs, évitant ainsi les encombrements et les embouteillages humains. Cette organisation optimisée des flux de passagers facilite les déplacements et permet une meilleure utilisation des infrastructures existantes. De plus, cela aide à minimiser les retards et à maintenir les horaires des trains, améliorant ainsi l’efficacité globale du service ferroviaire», lit-on.

La mise en place du système de contrôle d’accès aux quais s’inscrit dans une stratégie plus large de l’ONCF visant à moderniser et dynamiser le réseau ferroviaire marocain. Cette stratégie repose sur plusieurs piliers essentiels. A commencer par «l’innovation technologique, où l’ONCF investit dans des technologies de pointe pour améliorer tous les aspects de ses opérations, de la billetterie à la gestion du trafic en passant par l’entretien des infrastructures». Autre volet, l’extension du réseau, avec pour objectif de desservir de nouvelles régions, réduisant ainsi les disparités régionales et stimulant le développement économique local.

L’ONCF table également sur la durabilité, en intégrant des pratiques et technologies durables dans ses projets pour réduire l’empreinte carbone. Sans oublier la formation et le développement du personnel, avec un investissement continu dans la formation de ses équipes pour s’assurer qu’elles disposent des compétences nécessaires pour opérer dans un environnement technologique avancé.