ONCF: le projet de raccordement de Tétouan au réseau ferroviaire officiellement sur les rails

Chapeauté par le pôle LGV de l’ONCF, ce projet augure d’une nouvelle étape dans le développement de l’infrastructure ferroviaire dans la région du Nord. De nouvelles liaisons seront construites avec leur lot d’ouvrages d’art, qu’il s’agisse de viaduc ou de tunnels, etc.

Le marché prévoit également des raccordements aux voies des gares, avec ce que cela nécessite comme infrastructure, murs de soutènement, passerelle, massifs caténaires, traversées sous voies, etc.

Lire aussi : ONCF: lancement d’une nouvelle gare à Hay Riad et reprise des travaux de la gare de Rabat-Ville

Des installations terminales seront également aménagées au niveau de l’ensemble des gares situées sur les tronçons, y compris les nœuds de Tanger Moghogha, Dalia, Melloussa, la future gare de Tétouan centre, la future gare de Guezanaya, etc.

La consultation de l’ONCF est composée de deux tranches dont une ferme, concernant la desserte urbaine de Tanger, couvrant trois tronçons: doublement de la voie entre la gare de Tanger-Melloussa et Chrafate, y compris le réaménagement des gares (tronçon 1); la liaison entre Tanger et Guezenaya (tronçon 2) et la liaison entre la gare de Dalia et Tanger Tech (tronçon 3). La deuxième tranche concerne quant à elle la nouvelle desserte ferroviaire Chrafate-Tétouan centre.

Le cabinet d’étude qui sera choisi à l’issue de cette consultation aura 14 mois pour réaliser les études de faisabilité et d’avant-projet, en contrepartie d’un montant estimé à 24,6 millions de dirhams.