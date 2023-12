ONCF: bientôt une nouvelle gare en plein cœur de Hay Riyad à Rabat

L’ONCF vient de lancer une consultation pour la réalisation des études techniques relatives au projet de construction, à Rabat, d’une nouvelle gare située à Hay Riyad.

Selon les documents accompagnant l’appel d’offres, le projet proposerait de construire un bâtiment-pont traversant les voies ferrées reliant les deux rives (côté avenue Annakhil et côté Avenue Hassan 2).

Le bâtiment sera composé d’un niveau rez-de-chaussée, constitué de deux blocs de bâtiment, un côté avenue Annakhil et l’autre côté boulevard Hassan 2, sur une surface de 4.500 m².

Lire aussi : Ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech: l’ONCF va construire de nouvelles gares

Un niveau mezzanine côté avenue Annakhil, sur une surface de 200 m², est également prévu.

Le bâtiment-pont (niveau étage) occupera quant à lui une surface de 2.300 m² au-dessus des voies.

Outre l’aménagement des quais et espaces extérieurs (espaces verts, espaces intermodales, etc.), le projet prévoit deux parkings sous-sol (le premier côté Annakhil et le second côté Hassan 2) avec une liaison entre les deux parkings via un passage sous les voies ferrées.

Le délai requis pour la réalisation des études techniques relatives à la future gare de Rabat est de 27 mois, pour un montant estimé à 840.000 dirhams.