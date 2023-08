ONCF: deux nouvelles gares nouvelle génération à Meknès

L’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce un projet de modernisation des infrastructures ferroviaires avec la construction de deux gares de nouvelle génération à Meknès, pour un montant global de 174 millions de dirhams. Ce projet d’envergure, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 25 août, vise à offrir une expérience de voyage améliorée et s’inscrit dans la vision de développement du réseau ferroviaire national.

La réalisation de ce projet sera effectuée en deux phases distinctes. La première, dite «Tranche ferme», englobe la construction de la gare Nord et ses annexes, avec un budget alloué de 144 MDH. La seconde, dite «Tranche conditionnelle», concerne l’édification de la gare Sud et ses annexes, pour un investissement de 30 MDH. Ces deux tranches permettront de transformer la gare principale, «Meknès-Ville» et la gare «Amir Abdelkader» en infrastructures modernes, efficientes et adaptées aux besoins actuels.

«Le nouveau design des gares intègre deux bâtiments voyageurs, conçus pour offrir des espaces d’accueil plus vastes, une meilleure commodité pour les voyageurs et une esthétique en harmonie avec le tissu urbain environnant», lit-on. Ces deux bâtiments seront reliés par deux passerelles sécurisées, facilitant les déplacements entre les quais et offrant des abris éclairés. Une attention particulière sera accordée à l’accessibilité, avec des installations adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Le projet prévoit également la création de services spécifiques pour répondre aux besoins à la fois de l’ONCF et de ses voyageurs.

Au rez-de-chaussée des nouvelles gares, des bureaux dédiés seront mis en place, incluant entre autres ceux du chef de gare, du chef de sécurité, de l’encadrant commercial, et du dirigeant recette. Des espaces comme le Séjour mutualisé, la Tisanerie, et des bureaux de gestion seront également aménagés pour assurer un fonctionnement fluide des opérations ferroviaires. Pour le confort des voyageurs, une série de services sera proposée, tels que le Hall voyageurs, des sanitaires pour hommes, femmes et personnes à mobilité réduite, une salle de prière, et un espace d’information et d’abonnement. Des locaux commerciaux et des postes de police sont également prévus pour répondre aux divers besoins des clients-usagers.

En attendant la finalisation des travaux, une gare provisoire sera mise en place, avec un local amovible démontable. Cette gare temporaire sera fonctionnelle jusqu’à l’achèvement du projet. Cette solution transitoire assurera la continuité du service ferroviaire pendant la période de construction. Le délai d’exécution prévu pour ce projet est de vingt-quatre mois. Une fois achevé, il ne manquera pas de contribuer significativement à la modernisation et à l’amélioration des services ferroviaires dans la ville de Meknès.