Industrie ferroviaire: l’ONCF met le cap sur la logistique

L’Office national des chemins de fer (ONCF) entend développer ses plateformes logistiques dans des régions clés du Royaume.

L’ONCF lance donc un appel d’offres visant à sélectionner un prestataire pour la mise en service et l’exploitation de ces structures.

Ce projet inclut également un soutien à la montée en charge de l’exploitation des ports secs de Marrakech et Fès, ainsi que des entrepôts du port sec Casa Mita, en plus de l’encadrement et suivi des contrats des prestations avec les clients.

«L’appel d’offres vise à trouver un partenaire qui soutiendra l’ONCF à chaque étape de son parcours logistique. De l’accompagnement technique, lors des comités d’exploitation, à la mise en place de solutions commerciales innovantes pour des clients potentiels, en passant par la réalisation d’études tarifaires pour les appels d’offres à venir, ce partenariat sera une fusion de compétences, de stratégies et d’objectifs», explique le quotidien Les Inspirations Eco, ce mardi 8 août.

«Le prestataire devrait aussi assurer la maîtrise d’œuvre pour l’équipement des entrepôts des plateformes logistiques (réception des engins, analyse fonctionnelle du Warehouse management system (WMS), vidéosurveillance et anti-intrusion), celle pour l’équipement des entrepôts...», indique l’article.

Le prestataire jouera également un rôle crucial dans la réalisation des plateformes logistiques de Zenata et Kénitra-Sidi Ichou, en supervisant l’équipement en moyens de manutention, en mettant en place un Système d’information (SI) avancé, en assurant la sécurité grâce à la vidéosurveillance et en établissant des processus efficaces pour la bonne marche des plateformes.

De plus, le prestataire sera impliqué dans l’élaboration des cahiers de charges pour les achats, l’assistance à la maîtrise d’œuvre pour l’équipement des entrepôts, ou encore la définition des besoins en ressources humaines. L’ONCF cherche également un accompagnement à la gestion mutuelle des ports secs avec ses agences commerciales (délimitation responsabilités, flux matières et informations, passation des commandes, compte des recettes...).

Le prestataire, précise Les Inspirations Eco, devrait accompagner l’ONCF sur le plan technique et commercial dans la montée en charge du trafic des voitures de Stellantis entre Kénitra et le port de Tanger Med.

L’office devrait aussi instaurer un centre de livraison et d’expédition de véhicules au niveau de sa plateforme de Zenata. Il est également question de la réalisation d’un entrepôt mutualisé à Sidi Ghanem-Marrakech.