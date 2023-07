Transport: un train urbain à l’étude à Tanger

La wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en collaboration avec d’autres partenaires, planche sur le projet d’un train urbain qui reliera la gare ferroviaire de la ville du Détroit à plusieurs sites stratégiques, apprend le360 de sources fiables.

Ce projet, en plus de devoir décongestionner la circulation dans la ville, viendra remplacer celui, abandonné, d’un tram au vu de la nature des reliefs de Tanger et des coûts, exorbitants, qu’il devrait mobiliser. Ce dernier projet, pour rappel, avait fait l’objet d’une étude de faisabilité il y a plus de deux ans.

Selon les premières indiscrétions, le futur train urbain reliera la gare ferroviaire de Tanger, l’aéroport international, la zone franche de Gzenaya, la cité Ibn Battouta, le CHU Mohammed VI pour un terminus à l’entrée de la Forêt diplomatique. Soit un parcours d’une vingtaine de kilomètres.

Lire aussi : Téléphérique de Tanger: le projet est sur de bons rails

Nos sources révèlent que ce projet ferait partie des préparatifs du dossier de candidature du Maroc (avec le Portugal et l’Espagne) pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Le train urbain desservira d’ailleurs le Grand stade de Tanger.

Une commission spéciale placée sous la supervision de la Wilaya va se réunir dans les semaines à venir pour approfondir la réflexion autour de ce projet. Par la suite, il serait question de lancer les premières études qui devraient coûter près de 10 millions de dirhams aux frais de la Wilaya (Intérieur), de l’Agence de développement des régions du Nord (APDN) et du ministère de l’Equipement au moment où l’ONCF se chargerait des aspects techniques et logistiques.

Ces études devraient être prêtes d’ici l’été de l’année 2024, échéance arrêtée pour le lancement des appels d’offres pour la réalisation du projet.

Le train urbain de Tanger devrait siffler à l’horizon de l’année 2028.