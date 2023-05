Ferroviaire: l’Ukrainien Interpipe livre plus de 2.600 roues à l’ONCF

L’Ukrainien Interpipe, producteur de tubes métalliques et de matériel ferroviaire, a remporté un marché de fourniture de roues de chemin de fer au Maroc. Dans un communiqué publié sur son site le mercredi 24 mai, l’entreprise annonce avoir fourni un lot de plus de 2.600 roues ferroviaires à l’Office national des chemins de fer (ONCF). Un matériel destiné à la rénovation d’une partie du parc de wagons de transport de passagers et de fret.

«Dans le cadre de ce contrat, les chemins de fer marocains utiliseront des produits ukrainiens pour la rénovation du parc de wagons de passagers Fiat du train électrique AnsaldoBreda, ainsi que de wagons de transport de marchandises», détaille le communiqué.

Ukraine: Interpipe sends large batch of railroad wheels to Morocco https://t.co/WIMk3Jh4hu — Metal Ukraine (@metalukraine) May 25, 2023

D’après Alexander Garkaviy, directeur de la Division produits ferroviaires chez Interpipe, son groupe coopère depuis près de 15 ans avec l’ONCF, auprès duquel il s’est imposé comme un fournisseur fiable.

Et le fabricant ukrainien espère prolonger cette coopération aux futurs projets de l’Office, notamment l’extension du réseau de lignes grande vitesse (LGV). «Maintenant que le Maroc étend son matériel roulant dans le cadre de la construction d’une ligne de train électrique à grande vitesse, Interpipe espère développer davantage son partenariat avec les chemins de fer marocains», indique-t-il.

Outre le Maroc, le fabricant basé dans la ville de Dnipro, opère également en Mauritanie, en Égypte et au Gabon. «Le continent africain est un marché prometteur pour le groupe, dans les ventes de produits ferroviaires», souligne M. Garkaviy, préciser la volonté du groupe de renforcer sa présence dans le continent.

Interpipe revendique la commercialisation de 602.000 tonnes de produits tubulaires et 174.000 tonnes de produits ferroviaires en 2021. Des produits ferroviaires vendus sous la marque KLW, dans plus de 80 pays, à travers un réseau de bureaux de vente situés en Ukraine, dans des pays européens, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.