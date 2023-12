ONCF: les travaux de dégagement de la Ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech vont bientôt commencer

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé, ce vendredi 29 décembre, une consultation en vue de la réalisation des travaux de dégagement et de préparation préalable des emprises pour le projet de la Ligne à grande vitesse (LGV) sur l’axe Kenitra-Marrakech, s’étendant sur une distance d’environ 431 kilomètres.

Les travaux seront scindés en cinq lots:

Lot 1: tronçon Sidi Ichou/Kénitra/Rabat Agdal;

Lot 2: tronçon Rabat Agdal/Aïn Atiq/Skhirat/Zenata/Mohammadia Faculté/Aïn Sebaa/Casa Port/Casa Voyageurs/Bouskoura et desserte de Benslimane;

Lot 3: tronçon Bouskoura/Nouaceur/Aéroport Med V/Raccordement Berrechid et contournement de Casablanca;

Lot 4: tronçon raccordement Berrechid/Skhour Rhamna;

Lot 5: tronçon Skhour Rhamna/Marrakech.

Selon des documents consultés par Le360, l’estimation des coûts des prestations, établie par l’ONCF, est fixée à la somme de 145 millions de dirhams, répartie comme suit:

Lot n°1: 31,2 millions de DH/TTC

Lot n°2: 31,93 millions de DH/TTC

Lot n°3: 22,96 millions de DH/TTC

Lot n°4: 26,20 millions de DH/TTC

Lot n°5: 33,64 millions de DH/TTC

Concrètement, les travaux consistent à dégager les emprises pour les préparer à recevoir les travaux de construction de la Ligne à grande vitesse.

Ces travaux comprennent les installations de chantier, les travaux de dégagement des emprises proprement dit, les travaux particuliers (démolition d’immeubles de trois étages ou plus, démolition de villas en zone urbaine, coupe et dessouchage des arbres des forêts, etc.), les travaux de préparation des bases travaux (travaux de terrassements, clôture des bases travaux et pose de portails et portillons, fourniture de locaux amovibles), construction de divers ouvrages en béton armé.

À noter, enfin, que le délai requis pour l’exécution de ces travaux est fixé à 14 mois pour chaque lot.