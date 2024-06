ONCF: la construction de la nouvelle gare de Hay Riad attribuée à la SGTM

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a finalement choisi la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) pour la réalisation du projet de la nouvelle gare ferroviaire de Hay Riad à Rabat. La SGTM a remporté ce marché avec une offre de 187 millions de dirhams, face à son concurrent direct, la société Travaux généraux de construction de Casablanca (TGCC), dont l’offre se montait à 200 millions de dirhams.

La future gare de Hay Riad, située dans un emplacement stratégique, sera réalisée sous forme d’une gare-pont, constituant un trait d’union entre l’avenue Annakhil et l’avenue Hassan II, tout en desservant le complexe sportif Moulay Abdellah.

Le bâtiment sera composé d’un niveau rez-de-chaussée d’une superficie de 4.500 m2, constitué de deux blocs, un premier du côté de l’avenue Annakhil et l’autre donnant sur le boulevard Hassan II. Un niveau mezzanine est également prévu côté avenue Annakhil, sur une surface de 200 m2, alors que le bâtiment-pont (niveau étage), placé au-dessus des voies, occupera une surface de 2.300 m2.

Livraison avant la CAN 2025

Outre l’aménagement des quais et des espaces extérieurs (espaces verts, espaces intermodaux, etc.), le projet prévoit deux parkings en sous-sol donnant sur les deux avenues, avec une liaison via un passage sous les voies ferrées.

Cette gare ferroviaire de nouvelle génération sera adaptée aux dessertes de proximité, et devra être opérationnelle avant la tenue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui sera abritée par le Maroc en 2025.