Ferroviaire: en 2024, l’ONCF a transporté plus de 55 millions de voyageurs

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a enregistré une évolution significative de ses principales activités en 2024, a indiqué l’office dans un communiqué faisant suite à la tenue de son conseil d’administration, ce mardi 22 avril à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique Abdessamad Kayouh.

Le nombre de personnes transportées a dépassé les 55 millions de voyageurs, en progression de 4% par rapport à 2023. Cette performance s’est également traduite sur le plan financier, avec un chiffre d’affaires atteignant 2,76 milliards de dirhams, en hausse de 8% par rapport à l’exercice précédent. Dans cet ensemble, la ligne Al Boraq a confirmé son attractivité en franchissant le seuil des 5,5 millions de voyageurs transportés, en croissance de 6% par rapport à 2023, et générant un chiffre d’affaires de 780 millions de dirhams (+11%).

L’activité fret a pour sa part réalisé un chiffre d’affaires de 703 millions de dirhams, marquant une progression de 10% par rapport à 2023. Cette performance, «principalement due à la bonne dynamique des activités conteneurs et logistique», a porté sur un volume global de 8,5 millions de tonnes, en hausse de 2% par rapport à 2023.

Enfin, le transport de phosphates a connu une «reprise notable», avec un volume en progression de 46% par rapport à l’année précédente, à plus de 12,8 millions de tonnes, et un chiffre d’affaires de 1,136 milliard de dirhams (+27%). Ainsi, le chiffre d’affaires global de l’exercice 2024 a franchi le seuil des 4,8 milliards de dirhams.

Solidité du modèle d’exploitation ferroviaire marocain

Par ailleurs et malgré un contexte inflationniste, l’ONCF a su maintenir une gestion efficiente de ses charges d’exploitation. Cette performance s’est traduite par un EBITDA qui a atteint 1,95 milliard de dirhams en 2024, contre 1,57 milliard en 2023 et 900 millions de dirhams en 2019, 1ère année de mise en exploitation des projets du dernier cycle de développement. «Cette évolution s’inscrit pleinement dans la trajectoire définie dans le business plan de l’Office et reflète l’efficacité et la solidité du modèle d’exploitation ferroviaire marocain», ajoute le communiqué.

Quant au résultat d’exploitation, il ressort à l’équilibre, soutenu principalement par les bonnes performances de l’activité Voyageurs. Hors amortissement de l’infrastructure, le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 1,2 milliard de dirhams, «reflétant l’excellente performance de l’ONCF en tant qu’opérateur ferroviaire». Aussi, le résultat net hors charges de l’infrastructure de l’Office est bénéficiaire de 898 MDH.

En termes d’investissement, l’ONCF a mobilisé environ 2 milliards de dirhams en 2024, principalement pour le maintien de la performance de l’outil de production et la préparation du nouveau cycle de développement avec des projets structurants à l’horizon 2030: extension de la ligne à grande vitesse vers Marrakech, avec de nouveaux services de proximité RER dans les principales régions, l’acquisition d’une nouvelle flotte de trains et le maintien de la performance sur le réseau existant.