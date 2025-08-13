Economie

Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie

Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/08/2025 à 09h10

VidéoÀ quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations, Rabat vit au rythme d’un chantier d’envergure. La future gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures de liaison prennent forme à grande vitesse, transformant le paysage urbain et préparant la capitale à accueillir les grands rendez-vous sportifs internationaux.

À Hay Riad, un chantier titanesque bat son plein. Les travaux liés à la construction de la nouvelle gare TGV Al Bouraq et de ses dépendances avancent à vive allure, donnant déjà corps à l’un des projets structurants de la capitale.

Mobilisant plusieurs dizaines de millions de dirhams d’investissements, le programme comprend une gare ultramoderne reliée à la gare centrale de Rabat, un tunnel souterrain pour véhicules reliant directement Hay Riad au complexe sportif Moulay Abdellah, ainsi qu’une passerelle suspendue pour piétons menant vers le stade. Des parkings souterrains viendront compléter cet ensemble pour fluidifier les flux et faciliter l’accès lors des grands événements.

Les travaux, confiés à des acteurs majeurs du BTP tels que NGE et SGTM, transforment le paysage. Sur le site, c’est une véritable fourmilière: ouvriers, engins et grues s’activent jour et nuit pour respecter un calendrier particulièrement serré. Autour du complexe Moulay Abdellah, routes et espaces publics sont également en cours de rénovation, dessinant peu à peu un environnement totalement repensé.

Cette course contre la montre s’explique par l’échéance sportive qui se profile: le Maroc accueillera, dès décembre prochain, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avant de se tourner vers un défi encore plus ambitieux, l’organisation conjointe du Mondial 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Ces nouvelles infrastructures, conçues pour répondre aux standards internationaux, devraient non seulement accompagner ces rendez-vous planétaires, mais aussi redessiner durablement le visage de cette zone stratégique de Rabat.

#Infrastructures#Rabat#tgv#CAN 2025#Mondial 2030

LEs contenus liés

Sports

Le Stade Moulay Abdellah de Rabat s’équipe de la première pelouse LED d’Afrique

Sports

Exclu360. Le chantier du Grand Stade de Tanger entre dans la dernière ligne droite

