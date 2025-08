Un chantier à 300 millions de dirhams: voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant Driouch à Al Hoceïma

La route nationale n°16, connue sous le nom de «route côtière», fait l’objet d’un vaste projet de renforcement et de modernisation. Une initiative stratégique destinée à améliorer la connectivité entre l’Est et le Nord du Royaume, tout en accompagnant la montée en puissance de nouveaux pôles économiques dans la région.

Selon Anas Ouichou, directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Driouch, ce projet vise à rehausser le niveau de service de cet axe vital reliant la zone d’Ajdir au port Nador West Med, en traversant la province de Driouch. Dans une déclaration pour Le360, il précise que ce chantier, inscrit dans un programme de développement global, est financé par la Banque mondiale.

Le responsable souligne: «L’objectif dépasse la simple réhabilitation d’une route: il s’agit d’améliorer l’infrastructure routière de la province, d’assurer la sécurité et la qualité des déplacements, notamment pour accompagner l’augmentation attendue du trafic avec l’entrée en service du port Nador West Med».

Ce projet renforcera la liaison entre le nouveau port et le réseau national, stimulera la dynamique commerciale, corrigera les virages dangereux pour améliorer la sécurité et facilitera la circulation des personnes et des marchandises. Une avancée qui devrait favoriser la croissance économique et sociale, tout en attirant de nouveaux investissements pour valoriser le potentiel touristique de la région.

Lire aussi : Entre terre et mer: à la découverte de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Ce chantier s’inscrit dans une vision stratégique du Maroc visant à consolider son infrastructure logistique et à créer un hub économique et industriel intégré autour du port Nador West Med, afin de renforcer la compétitivité du Royaume à l’échelle régionale et internationale.

D’après Ouichou, les travaux ont atteint 70% d’avancement, pour un coût global estimé à environ 300 millions de dirhams, avec une livraison prévue dans les prochains mois.

Pour sa part, Mohamed Ahssain, chef du service des infrastructures de base à la direction provinciale de Driouch, a apporté des précisions techniques. Le projet est structuré en quatre tronçons pour garantir une mise en œuvre optimale:

- Premier tronçon (PK 291+800 à 305+800): travaux de renforcement avec deux couches d’asphalte et stabilisation des accotements;

- Deuxième tronçon (PK 305+800 à 332+500): en cours, avec double couche d’asphalte, stabilisation des accotements et correction de neuf points pour améliorer la fluidité et la sécurité;

- Troisième tronçon (PK 332+500 à 359+500): renforcement en cours avec traitement de six points supplémentaires pour réduire les virages dangereux;

- Quatrième tronçon (PK 359+500 à 379+500): déjà achevé avec deux couches d’asphalte armé et correction d’un point critique.

Selon Ahssain, ces interventions techniques visent à optimiser la fonctionnalité de la route côtière, à rehausser les standards de sécurité et à appuyer les dynamiques de développement intégré dans le Nord-Est du Royaume.

le360