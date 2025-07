Nador: le port de plaisance Marchica 1 officiellement ouvert à l’exploitation

Le projet Marchica franchit une nouvelle étape. Par un arrêté daté du 28 mai 2025, publié au dernier Bulletin officiel, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a officiellement autorisé l’ouverture à l’exploitation du port de plaisance Marchica 1, situé au nord de la cité d’Atalayoun, ainsi que des installations maritimes liées à la lagune, notamment les deux principaux bassins d’accueil.

Concrètement, cette décision permet, à compter du 24 juillet 2025, la mise en service effective de ces infrastructures portuaires conçues pour accueillir des activités de plaisance et de navigation de loisir, dans le cadre du vaste projet d’aménagement durable de la lagune de Marchica, l’un des écosystèmes les plus précieux du littoral méditerranéen marocain.

Un projet structurant pour la région de l’Oriental

L’ouverture du port Marchica 1 s’inscrit dans la stratégie de valorisation de la lagune, initiée par l’État marocain au début des années 2010 à travers la loi 25.10 relative à l’aménagement et à l’investissement du site. Ce projet vise à transformer la lagune, longtemps laissée à l’abandon et menacée par la pollution, en un pôle d’attractivité écologique, touristique et économique, sans porter atteinte à son équilibre naturel.

La lagune de Marchica, qui s’étend sur environ 115 kilomètres mètres carrés le long de la baie de Nador, constitue l’un des plus grands plans d’eau lagunaires fermés de la Méditerranée. Elle représente un patrimoine naturel d’une grande richesse, abritant une biodiversité remarquable, avec plus de 100 espèces d’oiseaux migrateurs et nicheurs, ainsi qu’une faune marine et des zones humides d’intérêt écologique majeur.

Le port de plaisance Marchica 1 vient ainsi renforcer l’attractivité de la région, en offrant des infrastructures modernes destinées aux plaisanciers nationaux et internationaux, tout en stimulant les investissements hôteliers, les activités nautiques, la pêche artisanale encadrée et l’économie locale.

Un nouvel élan aux autres composantes de Marchica

La mise en œuvre du décret ministériel est confiée à l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica (AASLM), entité publique créée pour piloter et coordonner les différents volets du projet, en concertation avec les autorités locales, les opérateurs économiques et les associations de protection de l’environnement.

Cette ouverture devrait également permettre de donner un nouvel élan aux autres composantes du projet Marchica, qui comprend plusieurs pôles de développement autour de la lagune: un village de pêcheurs modernisé, des complexes résidentiels intégrés, un campus écologique, une corniche touristique et une zone écologique protégée.

Une vision durable

L’originalité du projet réside dans la conciliation du développement économique et du respect de l’environnement. Toutes les infrastructures sont conçues selon une logique de durabilité, avec des normes strictes en matière de traitement des eaux, de gestion des déchets et de protection de la biodiversité.

Il en est ainsi du port Marchica 1, puisque ses bassins d’accueil ont été dimensionnés pour éviter la saturation, et ses équipements visent à limiter l’impact des activités humaines sur l’écosystème lagunaire.

À terme, l’ambition des autorités est de faire de Marchica un modèle de développement intégré, capable de rayonner à l’échelle régionale et méditerranéenne. L’ouverture officielle de son port de plaisance constitue une étape essentielle vers cet objectif.