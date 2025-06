Province de Nador: le dédoublement de la route reliant Touima à Arkmane réalisé à 95%

Le projet du dédoublement du tronçon de la route nationale 16 reliant les deux communes rurales de Touima et Arkmane dans la province de Nador touche à sa fin. Selon la direction régionale de l’Équipement et de l’Eau de Nador, les travaux sont achevés à 95%.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat impliquant plusieurs acteurs institutionnels, notamment le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le conseil de la région de l’Oriental, l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica, la commune de Selouane et Al Omrane.

Cette opération de 18,6 kilomètres, dotée d’un budget de 213 millions de dirhams, a plusieurs objectifs. Elle vise à désengorger la RN 16, améliorer l’expérience des voyageurs, faciliter l’accès et la valorisation de la lagune de Marchica, et contribuer significativement au développement de la province de Nador comme pôle économique et touristique.

Le dédoublement de ce tronçon a nécessité la mise en place d’une trentaine d’ouvrages hydrauliques destinés à assurer la résilience de l’infrastructure face aux contraintes hydrologiques.

En plus de ce projet, l’accord de partenariat multipartite comporte également la maintenance et l’aménagement de l’axe routier entre Laroui et Nador sur une longueur de 12 km, à travers les deux routes nationales 2 et 19.