Infrastructures: le dédoublement de la route reliant Touima au port de Nador West Med pratiquement achevé

Dernière ligne droite pour le chantier d’élargissement du tronçon de la route nationale 16 (RN 16), reliant la commune rurale de Touima au port Nador West Med. Selon Adil Tijrini, directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Nador, le taux d’avancement des travaux a dépassé les 95%.

«Le projet, d’un coût de 450 millions de dirhams, répond à un double enjeu: il s’agit de décongestionner la RN 16 sur le tronçon concerné, et de renforcer de l’accessibilité du port Nador West Med en tant que pôle logistique émergent», explique Adil Tijrini.

«Les travaux ont porté sur la réalisation d’une chaussée de 7,5 mètres de largeur, l’exécution d’environ un million de mètres cubes de terrassement, ainsi que la mise en place de 68 ouvrages hydrauliques destinés à assurer la résilience de l’infrastructure face aux contraintes hydrologiques», détaille de son côté Othmane El Ghouachoua, technicien du service des équipements de base à la direction provinciale de Nador.

Lire aussi : La nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid livrée avant avril 2026

Ce dernier indique par ailleurs que deux ponts ont été construits sur l’oued Oumassine afin de soutenir la structure et améliorer la sécurité, et que 17 carrefours ont été entièrement réaménagés pour fluidifier la circulation et relever le niveau de sécurité routière.

En parallèle, un projet de voie de contournement autour de la zone franche du port Nador West Med est en phase de préparation. «D’un coût estimé à 115 millions de dirhams, il devra relier directement la RN 16 aux axes menant vers les provinces de Driouch et d’Al Hoceïma» , conclut Adil Tijrini.