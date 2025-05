Tanger: les images aériennes des travaux d’aménagement du boulevard Moulay Rachid

Cela fait quelques semaines que les ouvriers et les pelleteuses s’activent jour et nuit sur le chantier du boulevard Moulay Rachid, l’une des voies les plus importantes de Tanger. Le projet a pour but de fluidifier la circulation et d’améliorer l’accessibilité à plusieurs quartiers de la ville, notamment le village sportif de Ziaten et l’aéroport international.

Les travaux comprennent l’élargissement et la réfection de la chaussée, la rénovation des trottoirs et l’implémentation d’espaces verts le long du boulevard. D’après une source bien renseignée, les travaux atteignent désormais 60% d’achèvement, et la livraison du projet reste programmée dans les semaines à venir, comme prévu par le maître d’ouvrage.

Selon notre interlocuteur, l’entreprise responsable du chantier a déjà complété la mise en place de toutes les infrastructures souterraines essentielles: canalisations d’eau, d’électricité, d’assainissement, câbles télécoms et même les conduites d’arrosage pour les espaces verts qui longent le boulevard. Ce boulevard est un axe majeur reliant des zones importantes de Tanger telles que Val Fleuri, Trial Atlas, Branes, Sat Village, Mesnana, la route de Rabat, l’aéroport Ibn Battuta et le village sportif de Ziaten.