Tanger: les parcs retrouvent leur éclat grâce aux dernières pluies

Les dernières pluies ont transformé les espaces verts et les forêts en un véritable tableau printanier. (S.Kadry/Le360)

À Tanger, la nature reprend ses droits. Les dernières pluies ont transformé les espaces verts et les forêts en un véritable tableau printanier. Arbres en fleurs, parterres de plantes sauvages, manteau végétal éclatant... Le tout sous un ciel qui, après des averses généreuses, laisse désormais place aux premiers rayons timides du soleil.

Ce renouveau se manifeste particulièrement dans des lieux familiers aux Tangérois: le parc forestier de Rmilate ou encore celui de Rahrah, souvent pris d’assaut par les promeneurs. Ces forêts, qui avaient souffert des périodes de sécheresse précédentes, retrouvent aujourd’hui éclat et vitalité.

Le contraste avec l’hiver passé est frappant. En quelques jours, la végétation s’est densifiée, les arbres ont bourgeonné, et l’atmosphère elle-même semble plus douce. À Rmilat, certaines espèces végétales qu’on croyait affaiblies par la sécheresse reprennent vie. À Rahrah, le spectacle est tout aussi saisissant: fleurs sauvages, odeurs de terre mouillée et chants d’oiseaux rythment les balades. Des scènes printanières qui vont sûrement attirer du beau monde lors des célébrations de l’Aïd.

