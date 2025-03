Les récentes pluies renforcent les réserves des barrages, Sebou en tête

Les récentes précipitations et chutes de neige qui ont touché plusieurs régions du Royaume ont contribué à renforcer les réserves des barrages marocains. Celles-ci ont enregistré une hausse significative, atteignant 36,4%, avec un volume total estimé à 6.123 millions de mètres cubes d’eau, selon les dernières données publiées par les autorités compétentes.

Les pluies de mars ont contribué au remplissage des barrages relevant de l’Agence du bassin hydraulique de Sebou, impactant positivement les nappes phréatiques de la région de Fès-Meknès après une longue période de sécheresse.

À ce sujet, Khalid El Ghmari, directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Sebou, a déclaré au média Le360 que les barrages relevant de son agence ont reçu environ 600 millions de mètres cubes grâce aux récentes précipitations, atteignant un taux de remplissage de 47,93%. Le stock total s’élève ainsi à environ 2,7 milliards de mètres cubes, ce qui représente environ 45% des réserves globales des barrages du Royaume.

Au sein du bassin de Sebou, trois barrages sur onze ont enregistré des taux de remplissage importants. Il s’agit notamment du barrage Al Wahda, le plus grand du pays et le deuxième plus grand d’Afrique, avec une capacité de stockage de 3,522 milliards de mètres cubes. Son taux de remplissage a atteint 51%, portant son stock à 1,6 milliard de mètres cubes.

Le barrage de Bouhouda a également bénéficié d’importantes entrées d’eau, atteignant sa capacité maximale avec un taux de remplissage de 100%. Cela permettra d’irriguer les terres situées en aval, d’alimenter en eau potable les populations et les zones environnantes, et de protéger le barrage Al Wahda des sédiments et des charges lourdes.

Quant au barrage Idriss Ier, son taux de remplissage est passé de 25% à 33%, garantissant ainsi l’approvisionnement en eau potable des villes de Fès et Meknès jusqu’en mars 2027. Par ailleurs, le barrage Allal El Fassi affiche un taux de remplissage de 96,72% avec une réserve de 63 millions de mètres cubes. Les taux de remplissage des barrages Sahla, Bab Louta, Kansera, Michlifen et Sidi Chahed varient entre 26,03% et 57,32%.

Khalid El Ghmari a également souligné les efforts du ministère pour améliorer la qualité de l’eau dans le bassin et lutter contre toutes les formes de pollution. Il a précisé qu’un volume de 1,3 million de mètres cubes d’eau est transféré quotidiennement du bassin de Sebou vers celui de Bouregreg afin d’alimenter les villes de Rabat, Casablanca et leurs environs en eau potable.

Le barrage du Sebou. (Y.Jaoual/Le360)

Le responsable a également indiqué que cinq barrages sont en cours de construction dans le bassin de Sebou, pour un investissement total de 10 milliards de dirhams. Ces projets renforceront les ressources en eau dans la région de Fès-Meknès. Parmi eux, le barrage M’daz, dans la province de Sefrou, est quasiment achevé et aura une capacité de stockage de 700 millions de mètres cubes. Le barrage Koudiat El Berna, à Sidi Kacem, aura une capacité de 12 millions de mètres cubes, tandis que le barrage Sidi Abou, dont les travaux sont achevés à 87%, pourra stocker 200 millions de mètres cubes.

Parallèlement, les travaux du barrage Er-Retba, dans la province de Taounate, se poursuivent. Il deviendra le deuxième plus grand barrage du pays avec une capacité de 1,9 milliard de mètres cubes. Un autre projet en cours est le barrage Ribat El Kheir, dans la province de Sefrou, qui disposera d’une capacité de 124 millions de mètres cubes et servira à l’approvisionnement en eau potable et agricole de la région. En outre, un petit barrage, baptisé «Hamdallah», est en cours de construction à Sidi Kacem.

Une fois achevés, ces projets permettront d’augmenter la capacité totale de stockage des barrages du bassin de Sebou à 8,14 milliards de mètres cubes, contre 6,1 milliards actuellement, soit une augmentation de plus de 2 milliards de mètres cubes.

Il convient de rappeler que le bassin de Sebou est l’un des plus importants du Royaume, s’étendant sur environ 40.000 km². Il joue un rôle majeur dans l’économie nationale grâce à son agriculture et son industrie. Les précipitations moyennes annuelles y atteignent 600 mm, avec un maximum de 1.000 mm dans les montagnes du Rif et un minimum de 300 mm dans le Haut Sebou et l’oued Beht.