Les dernières pluies ont ressuscité la réserve de Sidi Boughaba, près de Kénitra

Ce lac, longtemps asséché en raison de la sécheresse, avait vu diminuer le passage des oiseaux migrateurs, tels que les flamants roses venant d’Europe. Mais ces pluies bienfaitrices ont augmenté le niveau de l’eau, arrosé la forêt d’eucalyptus et de pins, et redonné vie à une végétation désormais abondante.

La réserve de Sidi Boughaba, localisée entre les communes de Mehdia et de Sidi Taibi, relève de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF). Selon une documentation officielle, le site abrite une remarquable formation de genévrier rouge (Juniperus phoenicea), une espèce vulnérable représentée ici par la plus belle formation de ce type au Maroc.

Ce plan d’eau d’environ 4 Km de long, ainsi que les 450 hectares de forêts et les collines qui l’entourent constituent l’un des plus beaux sites de vie sauvage du Maroc, où l’on peut pique-niquer, randonner et, bien sûr, pratiquer le bird-watching.

La même source précise que la quasi-totalité des oiseaux migrateurs transitant par le Maroc ont été observés à Sidi Boughaba. Au total, 205 espèces y ont été recensées, dont 37 sédentaires, 34 migrateurs hivernants réguliers, 13 estivants nicheurs et 8 estivants non nicheurs. Ces espèces fréquentent la réserve en période de fortes pluies, lorsque l’écosystème retrouve tout son équilibre.