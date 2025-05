Inezgane: avancement des travaux d’aménagement de l’avenue Moulay Ali Chérif

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation des avenues Moulay Ali Chérif, Mohammed V et At-Taâwoun se poursuivent à Inezgane, dans le cadre des projets de développement des infrastructures du premier pôle commercial de la région Souss-Massa. Le coût total est estimé à 38 millions de dirhams, un projet salué par les habitants en raison de ses effets positifs sur la région et de l’amélioration des services offerts.

Selon Youssef Belhmer, acteur associatif à Inezgane, les avenues, auparavant dégradées avec des nids-de-poule et un faible éclairage, rendaient la circulation difficile. Il a souligné que les travaux d’aménagement répondaient à une demande légitime des habitants pour de meilleures infrastructures.

Dans une déclaration pour Le360, il a ajouté que les projets récemment lancés permettront un véritable saut qualitatif pour la ville, transformant ses avenues en espaces agréables, répondant aux besoins principaux des habitants. Il a également salué les efforts des autorités provinciales, en particulier du gouverneur Ismail Abou El Haqouq, ainsi que du conseil communal d’Inezgane.

De son côté, Aziz Alaoui, un habitant d’Inezgane, a souligné que la réhabilitation des avenues a été très bien accueillie par les citoyens, compte tenu de ses impacts positifs sur les infrastructures, notamment dans une ville au dynamisme commercial intense, comparable à des villes voisines telles qu’Agadir. Il a ajouté, dans une déclaration pour Le360, que les efforts déployés auront des retombées positives au profit de cette zone très peuplée.

Pour sa part, Mohamed Jomoue, vice-président du conseil communal d’Inezgane, a expliqué que l’aménagement de l’avenue Moulay Ali Chérif comprend l’élargissement, le goudronnage de la chaussée, la réhabilitation des trottoirs, ainsi que l’installation d’espaces verts latéraux. Cet aménagement s’inscrit dans un programme plus vaste supervisé par le conseil communal d’Inezgane qui concerne également les avenues Mohammed V et At-Taâwoun.

Il a précisé que l’avenue Moulay Ali Chérif s’étend sur deux kilomètres, l’avenue At-Taâwon sur 600 mètres et l’avenue Mohammed V sur un kilomètre. Les travaux devraient s’achever dans les prochains mois.